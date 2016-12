3 0

Ein Trailer, der nur die schlimmsten Kritiker-Zitate nennt? Jupps, das könnt ihr hier bei Verborgene Schönheit, dem neuen Drama mit Will Smith, sehen.

Armer Will Smith. Sicherlich wollte er sich mit Verborgene Schönheit wieder in Oscar-Nähe rücken und spielte lieber auf Nummer Sicher, indem er sich für ein Drama entschied, anstatt für einen weiteren Big-Budget-Sci-Fi-Flop der Marke Shyamalan. Doch mit Verborgene Schönheit hat er nicht nur einen riesigen Flop gelandet, der Film spielte am Startwochenende in den USA gerade mal sieben Millionen Dollar ein, und damit sogar weniger als After Earth, der Fresh Prince erntete auch vernichtende Kritiken für seine Darbietung.

Und die Junps von ScreenCrush haben sich nun den Spaß erlaubt, einen Trailer zu schneiden, der diese Kritiken prominent hervorhebt. Autsch!

Synopsis

Als der erfolgreiche New Yorker Werbemanager Howard Inlet (Will Smith) eine persönliche Tragödie erlebt, zieht er sich aus dem Leben zurück. Während seine Freunde einen drastischen Plan entwickeln, um zu ihm durchzudringen, sucht er Antworten im Universum, indem er Briefe an Liebe, Zeit und Tod schreibt. Aber erst als er unerwarteten Besuch erhält, begreift er, wie diese Konstante sich im Leben verzahnen und wie selbst der größte Verlust Momente von tiefer Bedeutung und Schönheit enthüllen kann.

Neben Will Smith spielen noch Edward Norton, Kiera Knightley, Michael Peña, Naomie Harris, Jacob Latimore, Kate Winslet und Helen Mirren in Regisseur David Frankels (Der Teufel trägt Prada) Verborgene Schönheit mit.

Deutscher Kinostart von Verborgene Schönheit ist der 5. Januar 2017. Vielleicht wird der Film es hier auch nicht rausreißen, aber ganz sicher Smiths nächster Film - Bad Boys 3.