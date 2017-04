3 0

Ihr seid 47 Meter unter Wasser auf dem Grund und um euch herum schwirren etliche Haie. Der Sauerstoff wird knapp. Was tun? Der Trailer zu 47 Meters Down verrät es auch nicht wirklich.

Man kann getrost sagen, dass eines der Urängste des Menschen das Wasser darstellt. Besser gesagt das unendlich tief erscheinende Meer. Bei manchen ist es die Angst, zu ertrinken, bei anderen mehr die Angst vor dem, was in der Tiefe lauert. Und dieser Ängste bedient sich der kommende Hai-Thriller 47 Meters Down. Aber nicht im Sinne irgendwelcher kruder "Hai frisst alle auf"-Plots, sondern mehr wie bei The Shallows - Gefahr aus der Tiefe. Während sich dort Blake Lively auf einem Felsen vor einem Weißen Hai schützt, gleichzeitig auch dort gefangen ist, befinden sich bei 47 Meters Down Claire Holt und Mandy Moore in einer ähnlichen Lage - unter Wasser.

In Johannes Roberts Hai-Thriller 47 Meters Down müssen sich Claire Holt und Mandy Moore der Haie erwehren, während Matthew Modine, Yani Gellman und Santiago Segura versuchen, sie aus dem Wasser zu holen.

US-Kinostart ist der 16. Juni 2017.