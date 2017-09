3 0

Wie weit würdet ihr für Likes auf sozialen Netzwerken und Follower gehen? Die Teenager Sadie Cunningham und McKayla Hooper töten dafür, wie man im Trailer zu Tragedy Girls sehen kann.

In den 80er-Jahren war es Heathers, in den 90er-Jahren Scream. Fast jedes Filmjahrzehnt hatte seine morbiden Teenager-Kultstreifen. Nur folgerichtig also, dass beide Filme als Inspiration zu Tyler MacIntiyres Tragedy Girls genannt werden. MacIntyre konnte 2015 mit seinem Filmdebüt, der Throwback-Horrorkomödie Patchwork, auf Festivals für Furore sorgen. Nun schickt er sich an, mit mächtig Starpower den Teenagern der Twitter/Instagram-Generation ihren ganz persönlichen Kulthorror zu servieren. Darin spielen Brianna Hildebrand ( Deadpool) und Alexandra Shipp (X-Men: Apocalypse) zwei Teenager, die nicht nur eine Obsession für den Tod hegen, sondern auch like-verrückt sind - eine tödliche Kombination, wie sich herausstellen sollte.

Synopsis

Sadie (Brianna Hildebrand) und McKayla (Alexandra Shipp) sind beste Freundinnen und auf einer Mission, ihre Berühmtheit in den sozialen Netzwerken als Amateur-Reporterinnen für Kriminalfälle zu steigern, indem sie einen Serienkiller aufzuspüren versuchen. Nachdem ihnen das gelungen ist, sperren sie ihn in ihrem Keller ein. Als sie herausfinden, dass die beste Methode, als Erste am Tatort zu sein, darin besteht, einen Tatort entstehen zu lassen, greifen sie zu Messer, Axt und weiteren tödlichen Utensilien, um die Mordserie am Laufen zu halten. Und der Plan geht auf: Praktisch über Nacht werden sie zu Medienstars, während ihre Kleinstadt in Angst und Schrecken versetzt wird.

Neben Brianna Hildebrand und Alexandra Shipp spielen in Tyler MacIntiyres potenziellem Kulthorror Tragedy Girls noch Kevin Durand, Nicky Whelan, Josh Hutcherson, Craig Robinson, Austin Abrams, Jack Quaid, Rosalind Chao, Timothy V. Murphy und Savannah Jayde mit.

In den USA startet Tragedy Girls am 20. Oktober dieses Jahres in den Kinos. Ein deutscher Kinostart steht noch aus.