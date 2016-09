3 0

Diese Weihnachten wird dem Weihnachtsmann das "Ho Ho Ho" im Halse steckenbleiben, wenn er sieht, wer ihn wieder vertritt.

So will man Billy Bob Thornton, den Ex-Mann von Angelina Jolie, sehen: als versifften Trunkenbold Willie, der sich jedes Jahr an Weihnachten als Weihnachtsmann getarnt auf Beutezug begibt. Und in Bad Santa 2 wird es noch verrückter.

Die ganze Familie vereint

Denn dieses Mal versucht er gemeinsam mit seinem kleinen schwarzen Sidekick Marcus (Tony Cox) nicht nur eine Wohltätigkeitsorganisation in Chicago zu erleichtern, dazu macht er auch noch gemeinsame Sache mit seiner nicht weniger durchgeknallten Mutter Sunny Soke (Kathy Bates). Und dann wäre da noch Thurman Merman, der kleine dicke Blondschopf, der nun ein großer dicker Blondschopf geworden ist, und Diane - ein Mordsweib für Willie.

Deutscher Kinostart für das unweihnachtliche Treiben in Bad Santa 2 ist der 24. November 2016.