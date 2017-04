3 0

Wer David Lynch und Sergio Leone als Vorbilder nennt und dann einen Film wie The Bad Batch inszeniert, muss ein wahrlicher Meister in der Mache sein - so wie eben Ana Lily Amirpour mit The Bad Batch.

Auch im neuen Trailer zu Ana Lily Amirpours The Bad Batch wird der geneigte Zuschauer nicht durchblicken, worum es im Film eigentlich geht, auch wenn da eine Synopsis existiert. Und das wird wohl offenbar auch dann der Fall sein, wenn man den Film gesehen hat - wieder so ein Element, dass Amirours filmische Vorbilder auszeichnet. Man darf gespannt sein.

Synopsis

The Bad Batch - der heiß erwartete Nachfolgefilm zu Ana Lily Amirpours Regiedebüt A Girl Walks Home Alone at Night - begleitet Arlen (Suki Waterhouse), als sie kurzerhand in der Einöde von Texas, fernab jeglicher Zivilisation allein gelassen wird. Während sie versucht, die unerbittliche Umgebung zu erkunden, wird sie von einer wilden Horde Kannibalen gefangen und muss erkennen, dass sie sich durch ihre neue Realität kämpfen muss. Als sie sich an das neue Leben gewöhnt, lernt sie, dass Gut und Böse lediglich davon abhängt, auf welcher Seite man steht.

Neben Keanu Reeves, Jason Momoa und Giovanni Ribisi spielen in Regisseurin Ana Lily Amirpours fiebrigen Endzeit-Albtraum noch Suki Waterhouse und Jim Carrey mit.

US-Kinostart von The Bad Batch ist der 23. Juni 2017.