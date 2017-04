3 0

Der neue International Trailer zu Regisseur Edgar Wrights Baby Driver hat Rhythmus im Blut und Feuer im Tank.

Eins muss man schon jetzt sagen: Auch wenn Fast and Furious 8 erneut die Actionschraube nach oben dreht und das Ganze mit einem U-Boot-Rennen toppt, in Sachen Coolness wird es der Actionfilm mit Regisseur Edgar Wrights Baby Driver ganz sicher nicht aufnehmen können. Und wahrscheinlich auch nicht in Sachen elegante Autoverfolgungsjagden, wie es der neue Trailer zeigt.

Synopsis

Ein talentierter junger Fluchtwagenfahrer namens Baby (Ansel Elgort) verlässt sich auf den Rhythmus seines persönlichen Soundtracks, um der Beste in seinem Fach zu sein. Als er das Mädchen seiner Träume, Kellnerin Deborah (Lily James) kennenlernt, sieht er eine Chance, aus seinem kriminellen Leben auszubrechen und mit diesem Kapitel abzuschließen. Aber nachdem er von seinem Boss Doc (Kevin Spacey) dazu gezwungen wird, weiterzumachen, muss er sich der Gefahr in Form eines zum Scheitern verurteilten Raubes stellen, die sein Leben, seine Liebe und seine Freiheit bedroht.

Neben Ansel Elgort, Kevin Spacey und Lily James spielen in Edgar Wrights Baby Driver noch Jamie Foxx, Jon Hamm, Eiza González und Jon Bernthal mit.

Deutscher Kinostart des Heist-Actionfilms Baby Driver ist der 31. August 2017.