Ein Cop, der niemals stirbt und nur eines im Sinne hat: Gesetzesbrechern das Genick brechen - das ist Officer Downe.

Er stirbt und kommt wieder. Er stirbt und kommt wieder. Wieder und immer wieder. Er ist eine wandelnde Ein-Mann-Hundertschaft. Die Rede ist von Officer Downe - und er wird nur für die härtesten Tötungsmissionen reaktiviert. Basierend auf dem gefeierten Graphic Novel von Joe Casey, der auch das Drehbuch zu Film beisteuerte, und Chris Burnham, hat Slipknot-Gründer M. Shawn Crahan einen nicht minder kultverdächtigen Film geschaffen, der auf diversen Film-Festivals bereits für Furore sorgen konnte.

Der Tod ist erst der Anfang

Kim Coates, den die meisten aus der Hitserie Sons of Anarchy kennen dürften, spielt hier den Cop fürs Eingemachte, der in Los Angeles wenig engelsgleich aufräumt. Wer Sons of Anarchy nicht kennt, hat Coates vielleicht in diversen Filmen gesehen, in denen er immer recht schnell starb - die wahrscheinlich einzige Gemeinsamkeit mit seiner Hauptrolle in Officer Downe.

Und der Trailer verspricht ein Actionfest im Trash-Look à la Hobo with a Shotgun.

US-Kinostart ist der 18. November 2016. Ein deutscher steht noch aus.