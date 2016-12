3 0

Das amerikanische Ticketverkaufsportal Fandango hat die alljährliche Most-Wanted-Liste der 30 kommenden Kinofilme veröffentlicht, auf die sich die Kinobesucher am meisten freuen.

Und es dürfte gar nicht verwundern, Star Wars: Episode VIII an allererster Stelle zu sehen. Immerhin spielte Star Wars: Episode VII - Das Erwachen der Macht weltweit über 2,07 Milliarden Dollar ein, während Rogue One - A Star Wars Story demnächst die 700 Millionen Dollar knackt. Da können selbst Fan-Favorites wie Guardians of the Galaxy: Vol. 2 und Beauty and the Beast nicht mithalten.

Etwas überraschend dürfte die hohe Platzierung von Cars 3 und The Great Wall an 30. Stelle sein, denn Universal zählte Zhang Yimous Monsterfilm mit Matt Damon zu den drei Risiko-Produktionen neben Warcraft - The Beginning und Krampus.

Diese Filme wollen die Fans sehen

Star Wars: Episode VIII Guardians of the Galaxy Vol. 2 Beauty and the Beast Wonder Woman Spider-Man: Homecoming Justice League The Fate of the Furious Fifty Shades Darker Wolverine 3: Logan Ich, einfach unverbesserlich 3 The LEGO Batman Movie Thor: Ragnarok Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales Blade Runner 2049 Cars 3 John Wick: Chapter Two Planet der Affen: Survival The Dark Tower Pitch Perfect 3 Alien: Covenant Jumanji Kong: Skull Island Transformers: The Last Knight Dunkirk The Mummy Baywatch T2 Trainspotting xXx: The Return of Xander Cage Snatched The Great Wall

Wie sieht's aus? Seid ihr d'accord?