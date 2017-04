0 0

Mit BD Wong in seiner Rolle als Dr. Henry Wu war bereits in Colin Trevorrows Jurassic World ein altes Gesicht aus der Jurassic Park-Trilogie mit an Bord. Nun kehrt aber ein echtes Schwergewicht zurück.

Bryce Dallas Howard, die in Jurassic World die Leiterin des neuen Dino-Parks, Claire Dearing, verkörperte, äußerte bereits in der Vergangenheit den Wunsch nach einer Rückkehr altbekannter Charaktere und Darsteller. "Ich kann mir Versionen des Films vorstellen, wo eine Menge Charaktere zurückkehren", so Howard. "Als Fan der Reihe wäre ich so hingerissen von der Idee. Es war so cool, dass BD Wong in diesem Film war. Wie bei jedem Fan des ersten Films, bebt mein Herz allein bei der Vorstellung, dass gewisse Charaktere zurückkehren."

Sam Neill, der Dr. Alan Grant spielte, ließ allerdings auf Anfrag verstehen, dass er sich nicht vorstellen könne, dass Dr. Grant jemals wieder einen Fuß auf eine der Inseln setzen werde: "Wie erholt man sich von diesen Erlebnissen? Ich denke nicht, dass Therapeuten darauf trainiert sind, mit post-dinomäßigen Erlebnissen umzugehen. Nein, ich denke nicht, dass man darüber hinwegkommt. Das Rechnungswesen wäre eine Möglichkeit."

"Ich bin ein offenes Sandwich"

Nicht abgeneigt war dagegen schon immer Jeff Goldblum, der in Jurassic Park und Vergessene Welt: Jurassic Park als Chaos-Theoretiker und Mathematiker Dr. Ian Malcolm einen bleibenden Eindruck hinterließ. "Ich bin absolut offen dafür. Ich bin wie ein offenes Sandwich. Meine Tür steht immer offen", ließ er im Frühjahr vergangenen Jahres wissen.

Und das wiederum haben die Produzenten von Jurassic World 2 offenbar aufhorchen lassen, denn wie es nun heißt, wird Goldblum im Sequel zum 2015er Megahit erneut als Dr. Ian Malcolm auftauchen. Ob er allerdings nur eine kleine Nebenrolle haben wird oder gar eine große Rolle spielen darf, ist noch unklar. Für Goldblum, der auch schon im letztjährigen Independence Day: Wiederkehr in eine alteingesessene Rolle zurückkehrte, dürfte das ein freudiges Wiedersehen darstellen.

Demnächst sieht man den Schauspieler in Taika Waititis Thor: Ragnarok als Grandmaster und hört ihn in einer Sprechrolle in Wes Andersons Isle of Dogs.

In Regisseur J.A. Bayonas noch unbetiteltem Sequel zu Jurassic World werden neben Goldblum und höchstwahrscheinlich auch BD Wong als neuen Bösewicht auch Chris Pratt und Bryce Dallas Howard zurückkehren. Drehbuchautor und Produzent Trevorrow sagte bereits im Vorfeld, dass sich die neue Trilogie auf Howards Charakter konzentrieren werde.