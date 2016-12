0 0

Mit J.A. Bayona versucht sich einer der hoffnungsvollsten neuen Top-Regisseure am Sequel zum 2015-er Kinohit. Und er verspricht nicht nur Verbeugung vor der Original-Trilogie, sondern auch eine völlig neue Richtung.

Als "Das Imperium schlägt zurück" unter den Dinostreifen hatte Regisseur J.A. Bayona das Sequel zu Jurassic World bezeichnet. Und in einem hat er in jedem Fall recht: Jurassic World 2 ist der mittlere Film einer Trilogie und der fünfte Teil der gesamten Jurassic-Reihe, ein schwierige Ausgangssituation für Bayona als Regisseur.

"Lasst uns einen Dinosaurier-Streifen mit Steven Spielberg drehen"

Bayona, der bislang eher mit Dramen auf sich aufmerksam gemacht hat, darunter The Impossible und Sieben Minuten nach Mitternacht, betritt mit Jurassic World 2 actionreiches Abenteuer-Territorium. Und neues Terrain will er auch inhaltlich mit dem Sequel erkunden.

"Nachdem ich The Impossible und Sieben Minuten nach Mitternacht gedreht hatte, sagte ich, 'Ich möchte jetzt etwas Spaßiges machen.' Also lasst uns einen Dinosaurier-Streifen mit Steven Spielberg drehen", so Bayona im Gespräch. "Es ist großartig, aber zur gleichen Zeit ist es auch massiv und viel größer als der letzte Film."

Besonders die Tatsache, dass Jurassic World 2 der mittlerweile fünfte Teil der Jurassic-Reihe sei, mache das Unterfangen zu einer Herausforderung.

"Die Frage lautet: Wie kann man Neues einbringen und dennoch dem Erbe der Reihe Tribut zollen? Es ist also die Balance zwischen dem Neuen und dem Alten. Ich finde, Colin Trevorrow hat eine großartige Arbeit darin geleistet, ein Gleichgewicht zwischen dem, was die Leute erwarten und dem, was sie nicht wollen. Um ehrlich zu sein, war ich etwas überrascht, als er mir die Geschichte erklärte, weil es die Reihe an einen nie dagewesenen Ort führt. Und es werden Elemente aus den anderen Filmen aufgegriffen auf eine bestimmte Art und Weise. Das fand ich sehr interessant."

Neben Chris Pratt als Wildtrainer Owen und Bryce Dallas Howard als Claire wird auch BD Wong in seine angestammte Rolle als Dr. Henry Wu zurückkehren.

Produzent und Drehbvuchautor Colin Trevorrow versprach auch bereits, dass es neben CG-Effekten auch jede Menge Animatronik geben wird: "Sicherlich wird es Animatronik geben. Wir folgen der generellen Regel wie alle Filme des Franchises, was bedeutet, dass animatronische Saurier immer dann zum Einsatz kommen, wenn ein Saurier stillsteht oder sich von den Hüften oder vom Hals ab bewegt. Sie können nicht rennen oder komplexe physische Aktionen verrichten, bei allem, was darüber hinaus geht, wird auf Computeranimation zurückgegriffen. Dieselben Regeln wurden auch bei Jurassic Park angewandt."

Der voraussichtliche Kinostart für Jurassic World 2 ist der 22. Juni 2018.