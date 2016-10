0 0

Viel wurde bereits im Vorfeld zu Jurassic World 2 gesagt. Laut Autor Colin Trevorrow soll der Film wesentlich düsterer und spannender werden. Nun verglich Regisseur J. A. Bayona das Sequel mit Das Imperium schlägt zurück.

Nicht wenige Star Wars-Jünger bezeichnen Star Wars: Episode V - Das Imperium schlägt zurück von Irvin Kershner als den besten Star Wars-Streifen ever, nicht zuletzt deswegen, weil der Film bedeutend düsterer daherkommt als die anderen, teilweise extrem weichgespülten Filme. Dadurch hebt sich Das Imperium schlägt zurück wohltuend von den anderen Filmen ab, etwas, das man auch von Rogue One - A Star Wars Story erwartet.

Jurassic World 2 betritt Pfade, die die Reihe niemals zuvor betreten hat

Schon Colin Trevorrow, Drehbuchautor und Produzent von Jurassic World 2, der den ersten Teil inszeniert hat, hatte in kürzlichen Interviews davon gesprochen, dass der zweite Film neue Wege gehen und sehr viel düsterer sein werde.

Das bestätigte nun auch Regisseur J.A. Bayona: "Er wird düsterer und gruseliger als der vorherige Film", so Bayona. "Wenn man Chris Pratt hat, wird der Film offensichtlich auch lustig, aber auch düsterer. Es ist der zweite Schritt in einer Trilogie und der zweite Teil ist immer düsterer, wie man an Das Imperium schlägt zurück oder auch Der Zorn des Khan sehen konnte, Beispiele, die man immer genannt bekommt. Der Film wird die Geschichte an völlig neue Orte lotsen. Für mich kam das überraschend. Wir werden Orte betreten, die diese Saga niemals zuvor betreten hat, während wir zur selben Zeit der Reihe ihren Tribut zollen. Aber wir werden sie weiterbringen. Es werden Dinge geschehen, die das Publikum nicht erwartet und es wird richtig schockiert sein."

Ein schönes Versprechen von Bayona.

Der voraussichtliche Kinostart für Jurassic World 2 ist der 22. Juni 2018.