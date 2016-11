0 0

Viel weiß man noch nicht über Jurassic World 2, außer, dass der Film düster und nervenzerfetzend spannend werden soll. Und wer darf das Böse verkörpern? Offenbar ein alter Bekannter.

Immer wieder haben sowohl Cast wie auch Crew betont, wie sehr sie sich über Auftritte alter Darsteller aus der ersten Jurassic-Park-Trilogie freuen würden. Der einzige, der bislang ein Stelldichein gab, war BD Wong als Genetiker Dr. Henry Wu. In der alten Trilogie war er zwar wichtig für die Entstehung des Dino-Parks, als Figur aber eher nebensächlicher Natur. Dies war auch bei seinem Cameo-Auftritt in Colin Trevorrows Jurassic World der Fall. Doch wenn man den Worten des Produzenten glauben darf, wird Wong in Jurassic World 2 eine wesentlich zentralere Rolle einnehmen.

Gier nach Perfektion

ACHTUNG: SPOILERGEFAHR: Das Folgende enthält Details aus Jurassic World. Wer den Film noch nicht gesehen hat, es aber noch nachholen will, sollte nicht weiterlesen.

Wie man weiß, hatte Dr. Wu einen Pakt mit Sicherheitschef Vic Hoskins und InGen geschlossen. Kurz bevor alles den Bach runterging, konnte Dr. Wu mit Embryonen die Insel verlassen. Hoskins und InGen verfolgten das Ziel, Raptoren zu Waffenzwecken zu verwenden. Und da Jurassic World 2-Regisseur J.A. Bayona in einem Interview aussagte, dass der zweite Teil vergleichbar mit Star Wars: Episode V - Das Imperium schlägt zurück sein soll, kann man sich ausdenken, was das für die Story bedeutet.

Auf die Frage, ob BD Wong zurückkehren wird, sagte Produzent Frank Marshall: "Wenn sie mit Hubschaubern abheben, könnt ihr euch vorstellen, dass sie höchstwahrscheinlich zurückkehren werden."

Bleibt nur die Frage, welches Szenario man sich ausmalen darf: A la Godzilla oder à la Aliens?

Der voraussichtliche Kinostart für Jurassic World 2 ist der 22. Juni 2018.