Zum kommenden Fantasyspaß Jumanji - Welcome to the Jungle ist der allererste Trailer veröffentlicht worden.

Welcome to the Jungle, so heißt nicht nur ein bekannter Song von Guns 'n Roses, sondern auch der erste Film von 2003, in dem Dwayne Johnson mehr sein durfte als ein Muskelberg. In Peter Bergs Actionkomödie wurde quasi Johnsons archetypischer Leinwand-Charakter zugrunde gelegt. Es ist also vielleicht kein Zufall, dass das Jumanji-Reboot/Sequel den Untertitel Welcome to the Jungle trägt.

Und der erste Trailer, den Sony Pictures just veröffentlicht hat, zeigt auch ganz gut, worum es im Film gehen wird: Viel Spaß und Action. Und vor allem Spaß, denn hier wird mit Stereotypen jongliert, dass es nur so eine Freude ist.

Synopsis

Als vier High-School-Schüler während dem Nachsitzen ein altes Videospiel im Keller ihrer Schule entdecken, werden sie beim Anspielen in die Dschungelwelt von Jumanji eingesogen. Und darin nehmen sie die Gestalt der Avatare auf, für die sie sich zu Beginn des Spiels entschieden hatten: Der Nerd Spencer wird zum muskelbepackten Abenteurer Dr. Smolder Bravestone, Football-Crack Fridge verliert gehörig an Größe und wird zu Moose Finbar, einer Art Sidekick-Charakter, das äußerst populäre Mädchen Bethany verwandelt sich in den dicken und verschrobenen Professor Shelly Oberon und das Mauerblümchen Martha wird zum Badass-Girl und Lara-Croft-Verschnitt Ruby Roundhouse. Schnell finden sie heraus, dass man Jumanji nicht spielen, sondern in erster Linie überleben muss. Um das Spiel zu meistern und in die reale Welt zurückkehren zu können, müssen sie sich auf das gefährlichste Abenteuer ihres bisherigen Lebens begeben, das Geheimnis aufdecken, das Alan Parrish vor über 20 Jahren zurückgelassen hat und zu sich selbst finden.

In Regisseur Jake Kasdans Film spielen neben Dwayne Johnson, Jack Black und Kevin Hart noch Karen Gillan, Missi Pyle, Tim Matheson, Alex Wolff, Madison Iseman, Maribeth Monroe, Bobby Cannavale und Rhys Darby mit.

Deutscher Kinostart von Jumanji - Welcome to the Jungle ist der 21. Dezember 2017.