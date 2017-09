0 0

John Wick 2 endete mit einem großen Knall, wenn man so will. Ob Teil drei direkt anschließen wird, steht zwar nicht direkt fest, aber John Wick: Chapter 3 hat zumindest schon mal einen Starttermin.

Während John Wick als kleiner Actionfilm 2014 noch im Januar in den Kinos startete, lief John Wick: Kapitel 2 im Februar dieses Jahres an. Dem dritten Teil wird dagegen ein Start im heiß umkämpften Sommer gewährt. Genauer gesagt am 17. Mai 2019. Wenn man bedenkt, dass in den Sommermonaten nur potenzielle Blockbuster in die Kinos gebracht werden, ist das Vertrauen des Studios in die John-Wick-Reihe mittlerweile ziemlich gewachsen. Kein Wunder, spielten die ersten beiden Filme bei einem gesamten Budget von gerade mal 60 Millionen Dollar weltweit rund 260 Millionen Dollar ein. Für einen reinen Actionstreifen ohne Superhelden und Geister ist das heutzutage eine satte Leistung.

Mehr Details zum Killerdasein

Regisseur Chad Stahelski will im Gegensatz zu vielen anderen Produktionen auch bei Teil drei nicht plötzlich das Budget überdimensionieren und aus John Wick: Kapitel 3 auf einmal eine Bay'sche Actionorgie machen, das ließ er in einem Interview wissen: "Teil drei wollen wir nicht einfach nur größer werden lassen, wir wollen mehr Einblicke in die Welt verschaffen. Ich habe das Gefühl, dass es eine Menge Unterschwelliges gibt, das ich in Teil zwei übersprungen habe und zu denen ich zurückkehren möchte, um zu zeigen, wie es in der New Yorker Unterwelt zugeht. Statt auf massive Sets setzen wir auf kleine und coolere."

Bereits in John Wick: Kapitel 2 gab es mehr Einblicke in die Welt der Assassinen rund um die Continental-Hotels. Diese will Stahelski nun weiter ausbauen.