John Wick präsentiert sich im neuesten Trailer zum Sequel des bleihaltigsten Films der letzten Jahre gewohnt wortkarg und trigger-happy wie eh und je.

Unter Regisseur David Leitch dreht Keanu Reeves als Auftragskiller in Rente / Nicht in Rente John Wick im neuesten Kapitel so richtig auf, was man auch im neuen Trailer sehen kann.

Synopsis

In diesem neuen Kapitel wird der legendäre Auftragskiller John Wick erneut gezwungen, aus seinem Ruhestand zurückzukehren. Der Grund: Ein ehemaliger Geschäftspartner plant, die Kontrolle über die im Schatten agierende Assassinengilde zu erlangen - und John Wick hat ihm als Blutsbruder geschworen, ihm dabei zu helfen. Nun muss er notgedrungen nach Rom reisen und sich dort den härtesten Killern der Welt stellen.

Neben Keanu Reeves als John Wick kehren auch Ian McShane als Winston, John Leguizamo als Aurelio, Lance Reddick als Charon und Bridget Moynahan als Helen Wick zurück. Neu dabei sind Common, Ruby Rose, Peter Stormare, Thomas Sadoski, Aly Mang und David Patrick Kelly.

Deutscher Kinostart für das Bleigewitter namens John Wick: Chapter 2 ist der 16. Februar 2017.