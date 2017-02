0 0

Nicht John Wick, sondern John Wick's Dog - Dog Wick.

Bald wird John Wick sich wieder durch Horden an Feinden ballern. Doch was wäre gewesen, wenn nicht John Wicks Hund, sondern John Wicks Hunds Herrchen, also John Wick gestorben wäre? Dann hätte sich John Wicks Hund auf den Pfad der Rache begeben - quasi Dog Wick. Oder wie es dieser kurze Clip von Rocket Jump treffend formuliert:

"Du hast John Wicks Hunds Mensch getötet. Und dieser Mensch war John Wick."

John Wick 2 startet hierzulande in der kommenden Woche am 16. Februar 2017 in den Kinos.