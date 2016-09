Hier findet ihr alle 13 Trailer zu Hänsel und Gretel: Hexenjäger :

Featurette „Reloaded“

Kurz vor dem deutschen Kinostart gibt es noch einmal einen kurzen Überblick zu "Hansel and Gretel: Witch Hunters", dem neuen Actionfilm von Tommy Wirkola.

Clip zur Deutschlandpremiere

Zur Deutschlandpremiere von Hänsel und Gretel: Hexenjäger waren natürlich nicht nur wir am Start, um für euch eine schöne Bilderstrecke zu basteln. Wer keinen Blick auf die Stars erhaschen konnte, kann sich nun zumindest einen Clip von der Premiere ansehen.

Exklusiver Filmclip: Don't eat the F-cking Candy

Es sieht ganz schön beängstigend aus: das Hexenhaus. Doch es droht keine Gefahr, solange man eine simple Regel befolgt: "Don't eat the fucking Candy!" Oder etwa nicht? Hänsel und Gretel: Hexenjäger startet am 28. Februar in den deutschen Kinos.

Movie Clip "The Desert Witch"

Die Hexe aus der Wüste; der neue TV-Clip zu 'Hänsel und Gretel: Hexenjäger'.

Totally Witchin' Trailer

Seht die Hexen aus "Hänsel und Gretel: Hexenjäger" und natürlich die Geschwister selbst in Aktion: in diesem neuen, actionlastigen Trailer.

Deutscher Trailer #3

Der dritte deutsche Trailer zu Tommy Wirkolas fulminanter Fantasy-Action. Der Film startet am 28.02.2013 in den deutschen Kinos.

Behind the Scenes #2 (B-Roll)

Das zweite "Behind the Scenes"-Video zu Tommy Wirkolas Fantasy-Action-Abenteuer "Hänsel und Gretel: Hexenjäger".

Behind the Scenes #1 (B-Roll)

Schaut hinter die Kulissen von Tommy Wirkolas Fantasy-Action-Abenteuer: "Hänsel und Gretel: Hexenjäger", in diesem "Behind the Scenes"-Video.

TV-Spot: Revenge

Ein weiterer TV-Spot zum Grimm-Verschnitt "Hänsel und Gretel: Hexenjäger" (OT: "Hansel and Gretel: Witch Hunters"), diesmal mit dem Titel "Revenge" (Rache). Wer Lust auf den Film bekommen hat, kann ihn sich ab dem 28. Februar 2013 im Kino ansehen.

TV-Spot: Not Ordinary

Der erste TV-Spot zum Fantasyfilm Hänsel und Gretel: Hexenjäger (OT: "Hansel and Gretel: Witch Hunters") mit dem Titel "Not Ordinary". Am 28.02.2013 kommt der Film um die Hexen jagenden Geschwister hierzulande ins Kino.