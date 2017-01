5 0

In Guardians of the Galaxy war Nebula noch die böse Adoptivschwester von Gamora. Im heiß erwarteten zweiten Teil wird sie laut Darstellerin Karen Gillan um einiges sympathischer daherkommen.

Das Marvel-Kinojahr 2017 beginnt aim April mit einem Paukenschlag: Guardians of the Galaxy Vol. 2. Schon jetzt sind sich Analysten sicher, dass der Film die Milliardengrenzen überschreiten wird. Der erste spielte noch 773 Millionen Dollar weltweit ein - und das als Überraschungshit, mit dem niemand gerechnet hatte. Und eine, die wieder mit von der Partie sein wird, ist Karen Gillan als Nebula. Und die wird in Teil zwei wohl noch einige Fanherzen erobern.

Ein wenig Sympathie für Nebula, bitte

Während Nebula im ersten Film zwar bereits ambivalent daherkam, aber dennoch gänzlich zur Seite der Bösewichte gezählt werden konnte, soll ihr Hintergrund im Sequel besser zum Tragen kommen.

"Was ich am zweiten Film so liebe in Bezug auf Nebula", so Gillan. "Wir wissen, dass sie eine sehr wütende Frau mit Vaterkomplexen ist. Aber im zweiten Film werden wir wirklich sehen, wieviel Schmerz ihr Vater ihr zugefügt hat. Und wir werden tiefer in ihre Beziehung zu ihrer Schwester Gamora eintauchen. Ich denke, wir werden sogar so etwas wie Sympathie Nebula gegenüber verspüren, weil wir die emotionalen Risse in ihrem Charakter sehen werden. Ich durfte das genauer erforschen und auf eine komplett neue Ebene hieven. Darüber habe ich mich sehr gefreut."

Wieder dabei sind Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Michael Rooker, Sean Gunn und Karen Gillan. Neu dabei sind Kurt Russell, Pom Klementieff, Sylvester Stallone und Tommy Flanagan.

Deutscher Kinostart ist der 27. April 2017. Definitiv ein Termin, den man sich als Marvel-Fan dick im Kalender einrahmen sollte, was meint ihr?