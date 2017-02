6 0

Bei einem Set-Besuch beantworteten Regisseur James Gunn und Marvel Studios' Präsident Kevin Feige die wichtigsten Fragen zum Sequel des meisterwarteten Marvel-Streifens des Jahres: Guardians of the Galaxy Vol. 2.

Der Super-Bowl-Spot zu Guardians of the Galaxy Vol. 2 war der mit Abstand beliebteste von allen Trailern zu Filmen, die während des Football-Spiels ausgestrahlt wurden. Das deckt sich mit der allgemeinen Erwartungshaltung gegenüber Marvel Studios' wohl ambitioniertestem Film des Jahres. Da kann keine Comicverfilmung / kein Superheldenstreifen in diesem Jahr mithalten. Während Analysten bereits von einem weltweiten Einspielergebnis von über eine Milliarde sprechen, haben Regisseur James Gunn und Präsident Kevin Feige bei einem Set-Besuch die wichtigsten Fragen zum Sequel beantwortet.

Wann setzt Guardians of the Galaxy Vol. 2 an?

"Ich denke, sie versuchen, besser organisierte Helden zu sein", so Feige auf die Frage, was zwischen Guardians of the Galaxy und dem zweiten Teil passiert ist. "Sie sind für das Gute zu haben, sozusagen. Es läuft nicht immer gut, aber sie versuchen ihr Bestes. Und wenn wir sie das erste Mal zu Beginn des Films wiedersehen, sind sie an einem Ort namens Sovereign, wo sie zur Hilfe gerufen wurden im Kampf gegen dieses gigantische, interdimensionale Wesen, das erschienen ist und ihre Batterien, ihre Energieressourcen auffrisst und auf ihrem Planeten Amok läuft. Und die Guardians wurden gerufen, um dieses Ding loszuwerden. Und so startet der Film. Ihre Ruf und ihr Mythos ist seither gestiegen und hat sich im Universum breitgemacht, weil sie Ronan besiegt haben und sie in der Lage waren, besonders Peter Quill, den Infinity-Stein zu halten und nicht zu sterben."

Die Guardians sind sarkastischer und ein wenig mehr A*schlöcher

Dieser Ruhm, so Feige, habe die Guardians stolzer, gewitzter und ein wenig selbstverliebter gemacht. "Wie die Garagenband, die auf einmal ein Multi-Platin-Album hinbekommt, das ihre Egos wachsen lässt. Und das trifft auch auf die Guardians zu. Nicht so sehr auf Drax zwar, aber dafür ganz besonders auf Peter Quill."

Dennoch ist das Team eine richtige Familie geworden - das Thema des Sequels, wie bereits schon Regisseur Gunn sowie Drax-Darsteller Dave Bautista ausgesagt haben - "Eines der Dinge, die Gunn so herausragend machen als Autor, und das hat man im ersten Film gesehen und das wird besonders in diesem Film ersichtlich, bei all dem Spaß, bei all dem Wahnsinn und Charakteren mit Namen Taserface und Baby Groot, ist das Ganze auch sehr, sehr emotional und kein bisschen zynisch. Es ist sehr ehrlich in emotionaler Hinsicht. Und es ist die perfekte Kombination, die James Gunn ausmachen."

Die Ravagers spielen eine große Rolle

Noch mehr als im ersten Teil werden die Ravagers eine große Rolle spielen, auch wenn man davon ausgehen kann, dass sie ihren bisherigen Anführer Yondu verraten und dieser sich zu den Guardians gesellt. Der Grund: Yondus Gefühle für seinen Ziehsohn Peter Quill a.k.a. Star-Lord, er sei weich geworden, so der Vorwurf. So werden die Ravagers gleich zu Beginn des Films wieder den Auftrag erhalten, die Guardians zur Strecke zu bringen, was Yondu fadenscheinig abwinkt, die halbe Galaxie wäre dann hinter ihnen her. Außerdem werden wir erfahren, dass es wesentlich mehr Ravagers gibt und dass Yondu nur eine größere Gruppe von ihnen angeführt hat.

Mantis und Ego

Ego, Kurt Russells Charakter und Mantis, dargestellt von Pom Klementieff, gehören zu den neuen Charakteren und tauchen zusammen auf, da Mantis für Ego arbeitet. Mantis selbst wird als kindlicher und weltfremder Charakter beschrieben, sie war immer allein und nur mit Ego zusammen, daher verhält sie sich laut Regisseur Gunn noch seltsamer als Drax. Tatsächlich soll Drax im Gegensatz zu Mantis wie ein sehr cleverer Bursche wirken. Ego dagegen, soll Russells beste Darbietung seit langem sein.

Nebula

Und Nebula? Karen Gillan sagte in einem Interview, dass der Zuschauer Nebula mehr Sympathie entgegenbringen wird, sobald er ihre Gefühle kennenlernt. Laut Feige wird Nebula gleich zu Beginn von Guardians of the Galaxy Vol. 2 auftauchen, denn sie ist die Belohnung für die Guardians, dafür, dass sie das gigantische Wesen auf Sovereign verjagen. Also haben die Guardians Nebula ziemlich früh an der Backe, aber wie es sich so verhält, werden sie wohl noch ein Team.

Die Musik

Die Musik spielte bereits in Guardians of the Galaxy eine große Rolle. Und so wird es auch in Vol. 2 sein. Tatsächlich werden die anderen Guardians von Quills Liebe für die Musik von seinem Heimatplaneten angesteckt. Definitiv kann man also sagen, dass sie keinen Stock im Arsch haben wie die Leute aus Bomont.

Welche Rolle spielt Guardians of the Galaxy Vol. 2 im MCU?

Der Film ist definitiv ein Teil des Marvel Cinematic Universe, steht aber gänzlich für sich allein. Dennoch werden die Filme sich langsam aber sicher annähern, um das große Finale des MCU einzuläuten, beginnend mit Guardians of the Galaxy Vol. 2 und Thor: Ragnarok.

Wieder dabei sind Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Michael Rooker, Sean Gunn und Karen Gillan. Neu dabei sind Kurt Russell, Pom Klementieff, Sylvester Stallone und Tommy Flanagan.

Deutscher Kinostart ist der 27. April 2017.