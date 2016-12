3 0

Für Ryan Reynolds war 2016 dank Deadpool ein gigantisches Jahr. Ganz im Gegensatz zu 2011, als er mit Green Lantern komplett baden ging. In einem Gespräch teilte er nun mit, warum der Film aus seiner Sicht nie funktionieren konnte.

Gerade erst hat Ryan Reynolds seinen eigenen Stern auf dem berühmten Walk of Fame erhalten. 2016 war definitiv sein Jahr: Der riesige Erfolg von Deadpool, gekrönt durch eine Golden Globe-Nominierung, ist nicht nur die Erfüllung eines langgehegten Wunsches des Schauspielers, der Film hob auch seinen Ruf als Kassengift bei Blockbuster-Streifen auf.

Das gelang ihm 2011 mit der Rolle des Hal Jordan / Green Lantern nicht, dabei war Green Lantern laut Reynolds' Aussagen auch mehr ein Frustprojekt, das er annahm, weil es mit Deadpool nicht weiterging. Zumindest lernte er bei den Dreharbeiten seine Frau Blake Lively kennen, mit der er zwei Töchter hat.

Green Lantern war nichts Halbes und nichts Ganzes

Warum es mit Green Lantern im Gegensatz zu Deadpool nicht klappen wollte, dafür hat Reynolds im Nachhinein eine gute Erklärung: "Es ist ganz einfach: Deadpool wusste immer, was es war", so Reynolds. "Bei Green Lantern glaube ich, dass niemand jemals herausgefunden hat, was es sein wollte. Das bedeutet nicht, dass Hunderte Männer und Frauen alles gegeben haben, um den Film so gut wie möglich zu machen. Der Film wurde auch ein Opfer des typischen Hollywood-Prozesses Poster zuerst, dann Kinostart als nächstes und das Drehbuch zuletzt. Zu der Zeit war es eine große Gelegenheit für mich, also freute ich mich darauf, daran teilzuhaben. Ich habe allerdings einen Brief an 20th Century Fox verfasst, kurz bevor ich mich entscheiden musste, ob ich Green Lantern machen will. Ich habe quasi ein letztes Mal wie ein Bräutigam am Altar gefragt, 'Willst du mich heiraten?' Und sie sagten, dass sie Deadpool kein grünes Licht geben könnten. Aus zuvielen Gründen sei es zu langweilig zum darstellen."

Am Ende mussten sich die Verantwortlichen bei Fox eines Besseren belehren lassen: Deadpool spielte bei knapp 60 Millionen Dollar Budget weltweit über 780 Millionen Dollar ein. Green Lantern floppte dagegen bei einem gigantischen Budget von 200 Millionen Dollar - das Einspielergebnis betrug gerade mal knappe 220 Millionen Dollar. Ein unglaublicher Verlust für Warner Bros.

Deadpool 2 ist bereits in Planung, und sogar Deadpool 3 will Fox produzieren. Für Reynolds wird es also in den nächsten Jahren genug zu tun geben.

