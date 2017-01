0 0

In der Award-Season für Film- und Fernsehproduktionen dürfen natürlich auch die Razzies, die Goldene Himbeere, nicht fehlen. Und diese Filme haben es in die engere Auswahl geschafft. Freuen dürfte sich darüber keiner der Beteiligten.

So wie jedes Jahr sich Hollywood mit den Oscars selbst feiert, werden die schlechtesten Filme mit den Razzies bedacht. Die Goldene Himbeere wird dieses Jahr zum nunmehr 37. Mal vergeben. Und auch dieses Jahr trifft sich das Who is Who der negativen Superlative. Darunter sind altbekannte wie auch überraschende Namen.

Ganze acht Mal wurde Warner Bros. und DC Films' Batman v Superman: Dawn of Justice für die Goldene Himbeere 2017 vorgeschlagen. Fünf Mal darf sich Assassin's Creed "freuen", während überraschenderweise die weiblichen Ghostbusters nur in der Kategorie Schlechtestes Drehbuch vorgeschlagen wurden. Bei all dem Hass und den vernichtenden Kritiken hätte man annehmen können, dass Ghostbusters die diesjährigen Razzies dominiert. Doch offenbar haben es die Veranstalter eher auf Will Smiths Collateral Beauty abgesehen: Fünf Mal wurde das Drama für die Razzies vorgeschlagen, allein drei Mal in der Kategorie Schlechteste Nebendarstellerin für die drei Schauspielerinnen Kate Winslet, Helen Mirren und Keira Knightley, die ersten beiden immerhin Oscar-Preisträgerinnen, während Knightley Oscar-nominiert ist.

Beim Rest findet sich das ein oder andere Guilty Pleasure und was wäre die Goldene Himbeere ohne Megan Fox in der Kategorie Schlechteste Schauspielerin?

Wer schlussendlich das Rennen macht und sich zu den "glücklichen" Nominierten zählen darf, das erfahrt ihr am 23. Januar, wenn die Nominierungen offiziell bekannt gegeben werden.

Die Auswahl

Schlechtester Film

Assassin’s Creed

Batman v Superman: Dawn of Justice

Collateral Beauty

The Darkness

Dirty Grandpa

The Divergent Series: Allegiant

Fifty Shades of Black

Gods of Egypt

Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party

Independence Day: Resurgence

London Has Fallen

Mother’s Day

Suicide Squad

Zoolander 2

Schlechtester Regisseur

Dinesh D’Souza – Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party

Roland Emmerich – Independence Day: Resurgence

Justin Kurzel – Assassin’s Creed

Dan Mazer – Dirty Grandpa

Greg McLean – The Darkness

Babak Najafi – London Has Fallen

Tyler Perry – Boo! A Madea Halloween

Alex Proyas – Gods of Egypt

Zack Snyder – Batman v Superman: Dawn of Justice

Ben Stiller – Zoolander 2

Michael Tiddes – Fifty Shades of Black

Schlechteste Schauspielerin

Jennifer Aniston – Mother’s Day / Office Christmas Party

Marion Cotillard – Allied / Assassin’s Creed

Megan Fox – Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows

Radha Mitchell – The Darkness

Tyler Perry (als Madea) – Boo! A Madea Halloween

Margot Robbie – The Legend of Tarzan / Suicide Squad

Julia Roberts – Mother’s Day

Becky Turner (als Hillary Clinton) – Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party

Naomi Watts – The Divergent Series: Allegiant / Shut In

Shailene Woodley – The Divergent Series: Allegiant

Schlechtester Schauspieler

Ben Affleck – Batman v Superman: Dawn of Justice

Kevin Bacon – The Darkness

Gerard Butler – Gods of Egypt / London Has Fallen

Henry Cavill – Batman v Superman: Dawn of Justice

Dinesh D’Souza (als er selbst) – Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party

Robert De Niro – Dirty Grandpa

Zac Efron – Dirty Grandpa / Mike and Dave Need Wedding Dates

Liam Hemsworth – Independence Day: Resurgence

Brad Pitt – Allied

Will Smith – Collateral Beauty / Suicide Squad

Ben Stiller – Zoolander 2

Marlon Wayans – Fifty Shades of Black

Schlechteste Nebendarstellerin

Cassi Davis – Boo! A Madea Halloween

Julianne Hough – Dirty Grandpa

Kate Hudson – Mother’s Day

Keira Knightley – Collateral Beauty

Helen Mirren – Collateral Beauty

Aubrey Plaza – Dirty Grandpa

Jane Seymour – Fifty Shades of Black

Octavia Spencer – The Divergent Series: Allegiant

Sela Ward – Independence Day: Resurgence

Kristen Wiig – Masterminds / Zoolander 2

Kate Winslet – Collateral Beauty

Schlechtester Nebendarsteller

Nicolas Cage – Snowden

Benedict Cumberbatch – Zoolander 2

Johnny Depp – Alice Through the Looking Glass

Jesse Eisenberg – Batman v Superman: Dawn of Justice

Will Ferrell – Zoolander 2

Jeff Goldblum – Independence Day: Resurgence

Jeremy Irons – Assassin’s Creed / Batman v Superman: Dawn of Justice

Jared Leto – Suicide Squad

T.J. Miller – Office Christmas Party

Geoffrey Rush – Gods of Egypt

Brenton Thwaites – Gods of Egypt

Owen Wilson – Masterminds / Zoolander 2

Schlechtestes Drehbuch

Assassin’s Creed

Batman v Superman: Dawn of Justice

Dirty Grandpa

The Divergent Series: Allegiant

Fifty Shades of Black

Ghostbusters

Gods of Egypt

Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party

Independence Day: Resurgence

Mother’s Day

Suicide Squad

Zoolander 2

Schlechtestes Prequel, Remake, Rip-off oder Sequel

Alice Through the Looking Glass

Batman v Superman: Dawn of Justice

Blair Witch

The Divergent Series: Allegiant

Fifty Shades of Black (rip-off of Fifty Shades of Grey)

Independence Day: Resurgence

The Legend of Tarzan

London Has Fallen

My Big Fat Greek Wedding 2

Ride Along 2

Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows

Zoolander 2

Verdient oder nicht?