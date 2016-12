0 0

Hier ist die Liste aller Nominierungen für die Golden Globe Awards 2017.

Die Award-Saison bei den Videospielen ist bereits angelaufen, nun ziehen auch die Filme nach. Und just wurden die Nominierungen für die 74. Golden Globe Awards bekannt gegeben, die am 8. Januar 2017 in Beverly Hills vergeben werden. Moderiert wird die Verleihung von Late-Night-Showhost Jimmy Fallon.

Bei den Filmen führt La La Land das Feld mit insgesamt sieben Nominierungen an. Im Bereich Fernsehserien und TV-Filmen ist es The People v. O.J. Simpson: American Crime Story mit fünf Nominierungen.

Sind eure Favoriten dabei?

Die Nominierungen

Best Motion Picture, Drama

Hacksaw Ridge

Lion

Hell or High Water

Manchester by the Sea

Moonlight

Best Motion Picture, Musical or Comedy

20th Century Women

Deadpool

La La Land

Florence Foster Jenkins

Sing Street

Best Performance By an Actress in a Motion Picture, Drama

Amy Adams - Arrival

Jessica Chastain - Miss Sloane

Isabelle Huppert - Elle

Ruth Negga - Loving

Natalie Portman - Jackie

Best Performance By an Actress in a Motion Picture, Musical or Comedy

Annette Bening - 20th Century Women

Lily Collins - Regeln spielen keine Rolle

Hailee Steinfeld - The Edge of Seventeen

Emma Stone - La La Land

Meryl Streep - Florence Foster Jenkins

Best Performance by an Actor in a Motion Picture, Drama

Casey Affleck - Manchester by the Sea

Joel Edgerton - Loving

Andrew Garfield - Hacksaw Ridge

Viggo Mortensen - Captain Fantastic

Denzel Washington - Fences

Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture

Mahershala Ali - Moonlight

Jeff Bridges - Hell or High Water

Simon Helberg - Florence Foster Jenkins

Dev Patel - Lion

Aaron Taylor-Johnson - Nocturnal Animals

Best Performance by Actress in a Supporting Role in a Motion Picture

Viola Davis - Fences

Naomie Harris - Moonlight

Nicole Kidman - Lion

Octavia Spencer - Hidden Figures - Unerkannte Heldinnen

Michelle Williams - Manchester by the Sea

Best Director, Motion Picture

Damien Chazelle - La La Land

Tom Ford - Nocturnal Animals

Mel Gibson - Hacksaw Ridge

Barry Jenkins - Moonlight

Kenneth Lonergan - Manchester by the Sea

Best Performance by an Actor in a Motion Picture, Musical, or Comedy

Colin Farrell - The Lobster

Ryan Gosling - La La Land

Hugh Grant - Florence Foster Jenkins

Jonah Hill - War Dogs

Ryan Reynolds - Deadpool

Best Screenplay, Motion Picture

La La Land - Damien Chazelle

Nocturnal Animals - Tom Ford

Moonlight - Barry Jenkins

Manchester by the Sea - Kenneth Lonergan

Hell or High Water - Taylor Sheridan

Original Score, Motion Picture

Moonlight - Nicholas Brittell

La La Land - Justin Hurwitz

Arrival - Jóhann Jóhannsson

Lion - Dustin O'Halloran & Hauschka

Hidden Figures - Unerkannte Heldinnen - Benjamin Wallfisch, Pharrell Williams & Hans Zimmer

Best Motion Picture, Animated

Kubo - Der tapfere Samurai

Vaiana

Mein Leben als Zucchini

Sing

Zoomania

Best Original Song, Motion Picture

Can’t Stop the Feeling - Trolls

City of Stars - La La Land

Faith - Sing

Gold - Gold

How Far I’ll Go - Vaiana

Best Motion Picture, Foreign Language

Divines

Elle

Neruda

Die Mieterin

Toni Erdmann