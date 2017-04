14 0

Auf dem Tribeca Film Festival in New York sprach Regisseur Paul Feig über seine Erfahrungen mit Internet-Trollen in Bezug auf seinen Film Ghostbusters. Er bereue es, ihnen Paroli geboten zu haben.

Paul Feigs Reboot/Sequel zum 1984er Kultfilm Ghostbusters dürfte als Inbegriff der Macht der Internet-Trolle in die Filmgeschichte eingehen: Mit über eine Million Dislikes ist der offizielle Trailer der meist gehasste Filmtrailer auf Youtube, während die gesamte Filmcrew einschließlich der weiblichen Darsteller über verschiedene soziale Netzwerke teils bösartig angefeindet wurden. Der Flop war programmiert: Gerade 230 Millionen Dollar spielte der Film im Kino ein, bei Produktionskosten von 140 Millionen Dollar. Die enorm massive PR im Vorfeld nicht einberechnet. Besonders bei Ghostbusters hatte man den Eindruck, dass die Grenze zwischen Fan der alten Filme und reinem Internet-Troll hauchdünn schien, was der Tatsache geschuldet war, dass die Ghostbusters mit Kristen Wiig, Melissa McCarthy, Kate McKinnon und Leslie Jones komplett weiblich besetzt wurden. Mehr denn je erschien diese Entscheidung völlig grundlos. Und in Zeiten, in denen Race-Bending, also das Besetzen etwa eines Comic-Charakters mit einem Darsteller anderer Hautfarbe, bereits zu einem Eklat führen können, war das definitiv keine gute Entscheidung von Sony Pictures.

"Lass dich nicht auf sie ein"

In den meisten Fällen ist es für Personen des öffentlichen Lebens ratsamer, sich bedeckt zu halten und nicht auf die Provokationen dieser Internet-Trolle einzugehen. Daran hielt sich ausgerechnet Regisseur Paul Feig nicht. "Du hast jetzt schon seit Monaten voller Frauenhass und mit Beleidigungen gegen mich und meinen Cast gewettert. Fickt dich. Gute Nacht", schrieb er einem der Trolle über Twitter.

Dabei, so Feig auf dem Tribeca Film Festival, habe er zuvor eine echte Liebesbeziehung mit dem Internet geführt. "Wenn ich in eine Zeitmaschine steigen und in die Vergangenheit reisen könnte, ich hätte die Kommentare nicht gelesen... der größte Fehler war es, mich auf die Internet-Trolle einzulassen."

Dennoch sehe er seinen Film als Erfolg - als einen persönlichen. "Frauen, die den Film gesehen haben, sagten mir, 'Wenn ich diesen Film als kleines Kind gesehen hätte, wäre ich heute ein Ingenieur'", zeigte sich Feig stolz. "Ich würde es lieben, mehr von diesen Filmen zu machen."

Feig ist bekannt für seine Komödien, in denen Frauen die Hauptrolle besitzen. So landete er mit Brautalarm, Taffe Mädels und Spy: Susan Cooper Undercover große Hits.