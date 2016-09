Hier findet ihr alle 10 Trailer zu G.I. Joe 2: Die Abrechnung:

Exklusiver Filmclip: Die unsterblichen Worte von Jay Z

Mit G.I. Joe 2: Die Abrechnung geht das Actionspektakel in den Kinos demnächst in die zweite Runde. In diesem exklusiven Filmausschnitt schwört The Rock seine Mannen mit den "unsterblichen Worten von Jay Z" auf die anstehende Aufgabe ein.

"Drive It" TV Spot

Als wäre Dubstep zu einem Actionfilm geworden: Jon Chus Action-Feuerwerk "GI Joe 2".

"Gentlemen" Trailer

Die Jungs von der Spezialorganisation 'G.I. Joe' sind echte Gentlemen. Und in 'G.I. Joe 2: Die Abrechnung' gibt es echte Action.

"Fist Redux" Trailer

In 'G.I. Joe 2: Retaliation' erwartet euch knallharte Action; und einen kleinen Vorgeschmack gibt es in diesem Clip.

Extended TV Spot #1

Die lange Version des offiziellen TV-Spots von "G.I. Joe 2: Retaliation"; mit Channing Tatum, Dwayne Johnson, Adrianne Palicki und Bruce Willis.

Japanischer Trailer

Gebt es zu: Ihr habt euch schon immer gewünscht, einen aufgeregten japanischen Erzähler in einem Trailer zu G.I. Joe 2: Die Abrechnung zu haben, stimmt's? Dann ist heute euer Tag!

U.S. Trailer #4

G.I. Joe ist eigentlich die beste Eliteeinheit der Vereinigten Staaten von Amerika. Allerdings ist auch sie nicht gegen Verrat gefeit. Bei einer Standardoperation wird das Team verraten und fast vollständig ausgelöscht. Nur ein paar Soldate um Captain Duke Hauser (Channing Tatum) überleben das Massaker. Fortan versuchen er, Roadblock (Dwayne Johnson) und die heiße Lady Jaye (Adrianne Palicki) herauszufinden wer oder was sie verraten hat. Unterstützung kriegen sie dabei von dem damaligen Gründer der Eliteeinheit General Joe Colton (Bruce Willis), der zwar in die Jahre gekommen ist, aber immernoch weiß wo bei einer Waffe vorne und hinten ist.

Trailer #3 (UK International)

Der internationale Trailer zu "G.I. Joe 2: Retaliation".

Trailer #2

Zweiter Trailer zu Jon Chus Actionfeuerwerkt "G.I. Joe 2: Retaliation"; mit Dwayne Johnson, Channing Tatum und Bruce Willis.

Official Trailer

In die Kinos kommt der Film voraussichtlich im Juli 2012, als Hauptcharaktere werden Dwayne Johnson, Channing Tatum und Stephen Sommers zu sehen sein.