Hier findet ihr alle 4 Trailer zu Flight:

Exklusiver Clip: Denzel Washington im spektakulären Sturzflug

Robert Zemeckis (Zurück in die Zukunft, Cast Away) schickt Denzeln Washington in "Flight" auf einen spektakulären Sturzflug. Das Flugzeug scheint schon fast verloren, als der Pilot es auf den Rücken dreht - ein einzigartiges Manöver, das das Leben der Passagiere in letztem Moment rettet. Doch damit gehen die Probleme erst los... Wir zeigen euch heute den Flugzeugabsturz exklusiv bei gamona.

Deutscher Trailer #1

Nun auch auf deutsch: das Drama "Flight" von Meisterregisseur Robert Zemeckis.

US Trailer #2

Zweiter Trailer zu Robert Zemeckis´ Drama "Flight", mit Denzel Washington in der Hauptrolle.

First US-Trailer

Als das Flugzeug von Whip Whitaker (Hier gespielt von Denzel Washington) eine Fehlfunktion hat, scheint der tragische Absturz unausweichlich. Doch Whip schafft es, den Flieger wieder sicher auf dem Boden zu landen; dadurch wird er zum gefeierten Helden...