Wie nicht anders zu erwarten war, rasten auch die Adrenalin-Junkies der Fast&Furious-Reihe mit dem Super-Bowl-Trailer zu Regisseur F. Gary Grays The Fate of the Furious über die Mattscheibe.

Vin Diesel und Jason Statham tauschen als Dominic Toretto und Deckard Shaw die Seiten - oder liegen die Dinge doch nicht so, wie sie auf den ersten Blick scheinen? Altbewährtes dagegen auf der Actionseite unter Actionroutinier F. Gary Gray: Schnelle Autos, massig Explosionen, Stunts und Schlägereien garniert mit Mündungsfeuer Deluxe und einer Story, die einem Stück Toilettenpapier entstammen könnte.

In Regisseur F. Gary Grays achtem Teil der rasanten Actionhatz bekommt es die "Familie" um Vin Diesel, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Ludacris mit Charlize Theron, Jason Statham und Game of Thrones' Kristofer Hivju zu tun. Ebenfalls wieder mit dabei sind Kurt Russell, Lucas Black. Neu dabei ist Scott Eastwood.

Deutscher Kinostart von The Fate of the Furious ist der 13. April 2017.