1 0

Schon seit Monaten hat es Vin Diesel über die sozialen Netzwerke posaunt: Im Dezember gibt es den allerersten Trailer zu Fast 8, der mittlerweile in The Fate of the Furious umgetauft wurde. Und ein Poster ist ebenfalls da.

Und die Tagline des Posters lautet: Family no more, während Vin Diesel und Dwayne 'The Rock' Johnson zu sehen sind. Damit wäre auch der angebliche Streit zwischen den beiden Hünen erklärt. Offenbar handelte es sich beim Zerwürfnis der beiden im August nur um einen Marketing-Stunt. Das wurde damals zwar bereits vermutet, denn der Streit wurde ziemlich schnell publik, obwohl im Vorfeld nie dergleichen verlautet wurde, doch nun ist es quasi bewiesen.

Adrenalin-Trailer vom Feinsten

Dafür gibt es als Entschädigung gleich den allerersten Trailer obendrauf. Und der hat es in Sachen Action echt in sich - für eine intelligente Story war die Reihe sowieso nie bekannt. Die Fans werden also auch dieses Mal wieder bekommen, was sie verlangen. Und offenbar spielt ein Teil des FIlms in Deutschland.

In Regisseur F. Gary Grays achtem Teil der rasanten Actionhatz bekommt es die "Familie" um Vin Diesel, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Ludacris mit Charlize Theron, Jason Statham und Game of Thrones' Kristofer Hivju zu tun. Ebenfalls wieder mit dabei sind Kurt Russell, Lucas Black. Neu dabei ist Scott Eastwood.

Deutscher Kinostart von The Fate of the Furious ist der 13. April 2017.