Edge of Tomorrow 2 ist eine Fortsetzung, bei der nicht wenige glauben, dass sie nicht an den ersten Teil heranreichen wird. Doch da ist Regisseur Doug Liman anderer Meinung: er glaubt sogar fest daran, dass der Film die Art ändern wird, wie Sequels produziert werden.

Mit Edge of Tomorrow brachte Regisseur Doug Liman basierend auf Hiroshi Sakurazakas Light Novel All You Need Is Kill 2014 einen der besten Sci-Fi-Actionfilme der letzten Jahre ins Kino. Der Film, der das Grundprinzip von Und täglich grüßt das Murmeltier auf actionreiche Art und Weise umsetzte, konnte an den Kinokassen leider kaum einen Eindruck hinterlassen. Das hindert das Filmteam rund um Hauptdarsteller Tom Cruise und Liman aber nicht daran, an einer Fortsetzung zu arbeiten. Zumindest Cruise wird auch wieder vor die Kamera treten, bei Blunt steht es noch nicht fest. Mit Anna Waterhouse und Joe Shrapnel (Frankie & Alice) ist auch bereits ein Autorenduo gefunden, das sich um das Drehbuch kümmern wird, denn dieses Mal gibt es keine Buchvorlage.

Die Revolution

Aber auch ohne Buchvorlage ist sich Liman sicher, dass die Fortsetzung für Furore sorgen wird, wie er in einem Interview verriet: "Es wird die Art und Weise revolutionieren, wie die Leute Fortsetzungen produzieren", zeigt sich Liman selbstbewusst, "das wird so kommen."

In einem weiteren Interview führte er das etwas weiter aus: "Das ist das einzige Sequel, das ich machen will, und das liegt in erster Linie daran, dass die Story so atemberaubend ist - viel besser als beim Originalfilm, und ich liebe und habe das Original geliebt - und außerdem ist es ein Sequel, das ein Prequel ist."

Es ist also kein Prequel per se, sondern "ein Sequel, das ein Prequel ist". Was man sich also darunter vorstellen soll und wieso sich Liman so sicher ist, dass Edge of Tomorrow 2 Sequels revolutionieren wird, das sehen wir dann wohl spätestens beim ersten Trailer.