Das Jahr könnte nicht besser laufen für Disney: Bereits jetzt kann das Unternehmen Rekord-Einnahmen auf dem internationalen Markt in Höhe von rund 3,56 Milliarden Dollar vermelden.

Hollywood unterscheidet bei den Einnahmen zwischen dem nordamerikanischen und dem internationalen Markt. Im vergangenen Jahr 2015 konnte Disney insgesamt gesehen zwar nicht an Universal Pictures vorbeiziehen, die mit Jurassic World, Furious 7 und Minions ein fantastisches Kinojahr aufweisen konnten, hatte aber selbst mit 2,28 Milliarden Dollar auf dem heimischen und 3,65 Milliarden Dollar auf dem internationalen Kinomarkt ein mehr als gutes Jahr, nicht zuletzt durch J.J. Abrams' Star Wars: Episode VII - Das Erwachen der Macht, der über zwei Milliarden weltweit einnahm.

Rekord-Einnahmen

In diesem Jahr konnte Disney gleich mit drei Filmen die Milliarde-Schallmauer durchbrechen: Marvel's The First Avenger: Civil War mit 1,15 Milliarden Dollar, Zootopia mit 1,02 Milliarden Dollar und Findet Dory mit 1,01 Milliarden Dollar. Hinzu kommen noch Filme wie Das Dschungelbuch mit knapp 966 Millionen Dollar an weltweiten Einnahmen.

Damit hat das Unternehmen bereits jetzt die 3,65 Milliarden an internationalen Einnahmen des vergangenen Jahres um eine knappe Million eingestellt. Weitere Rekorde, die Disney in diesem Jahr aufgestellt hat: Über drei Milliarden Dollar international bereits Anfang Juli, zwei Milliarden Dollar Einnahmen auf dem heimischen Markt bereits im Juli und weltweit über fünf Milliarden Dollar ebenfalls im Juli.

Und Disney könnte unter Umständen auch noch am letztjährigen Ergebnis von Universal vorbeiziehen, denn es stehen in diesem auslaufenden Jahr noch drei große Filme an: Neben Marvel Studios' Doctor Strange sind das Disneys Animationsfilm Moana und Garreth Edwards' Rogue One - A Star Wars Story.