Die Oscar-Nominierungen für die diesjährige Verleihung stehen fest. Und Damien Chazelles La La Land führt die Liste mit weitem Vorsprung an.

Die Nominierungen für die diesjährigen Academy-Awards sind raus. Und wie nicht anders zu erwarten war, hat sich auch hier Damien Chazelles La La Land ganz nach oben an die Spitze gesetzt mit insgesamt 14 Nominierungen, darunter für in den wichtigsten Kategorien Bester Film, Beste Regie, Bester Hauptdarsteller sowie Beste Hauptdarstellerin. Damit liegt der FIlm gleichauf mit den beiden Giganten Titanic und Ben Hur, was die Anzahl an Nominierungen angeht. Über eine Vielzahl an Nominierungen dürfen sich auch Moonlight (acht) sowie Mel Gibsons Hacksaw Ridge, Lion und Manchester by the Sea mit jeweils sechs freuen.

Mit Toni Erdmann von Regisseurin Maren Ade ist dieses Jahr auch wieder ein deutscher Film im Rennen um die Kategorie Bester fremdsprachiger Film mit dabei.

Die 89. Oscar-Verleihung findet dieses Jahr am 26. Februar im Dolby Theatre in Los Angeles statt.

Alle Nominierungen

Bester Film

Arrival

La La Land

Lion

Moonlight

Manchester by the Sea

Hidden Figures

Fences

Hell or High Water

Hacksaw Ridge

Beste Regie

Denis Villeneuve für Arrival

Damien Chazelle für La La Land

Mel Gibson für Hacksaw Ridge

Barry Jenkins für Moonlight

Oliver Stone für Snowden

Beste Hauptdarsteller

Casey Affleck für Manchester by the Sea

Denzel Washington für Fences

Ryan Gosling für La La Land

Viggo Mortensen für Captain Fantastic

Andrew Garfield für Hacksaw Ridge

Beste Hauptdarstellerin

Emma Stone für La la Land

Natalie Portman für Jackie

Ruth Negga für Loving

Meryl Streep für Florence Foster Jenkins

Isabelle Huppert für Elle

Bester Nebendarsteller

Jeff Bidges für Hell or High Water

Mahershala Ali für Moonlight

Dev Patel für Lion

Michael Shannon für Nocturnal Animals

Lucas Hedges für Manchester by the Sea

Beste Nebendarstellerin

Viola Davis für Fences

Naomie Harris für Moonlight

Nicole Kidman für Lion

Octavia Spencer für Hidden Figures

Michelle Williams für Manchester by the Sea

Bester fremdsprachiger Film

Land of Mine (Dänemark)

A Man Called Ove (Schweden)

The Salesman" (Iran)

Tanna (Australien)

Toni Erdmann(Deutschland)

Beste Kamera

Arrival

La la Land

Moonlight

Silence

Bester Dokumentarfilm

Fire at Sea

I am not your Negro

Life Animated

O.J. Made in America

13th

Bester Dokumentarfilm (Kurzfilm)

Extremis

4.1 Miles

Joe‘s Violin

Watani: My Homeland

The White Helmets

Bester Animationsfilm

Kubo and the two Strings

Moana

My Life as a Zucchini

The Red Turtle

Zootopia

Bester Animationsfilm (Kurzfilm)

Blind Vaysha

Borrowed Time

Pear Cider an Cigarettes

Pearl

Piper

Bester Kurzfilm

Ennemis Interieurs

La Femme et le TGV

Silent Nights

Sing

Timecode

Bester Schnitt

Arrival

Hacksaw Ridge

Hell or High Water

La la Land

Moonlight

Bestes Kostümdesign

Allied (Joanna Johnston)

Fantastic Beasts and Where to Find Them (Colleen Atwood)

Florence Foster Jenkins (Consolata Boyle)

Jackie (Madeline Fontaine)

La la Land (Mary Zophres)

Bestes Make-up und beste Frisuren

A Man Called Ove (Eva von Bahr und Love Larson)

Star Trek Beyond (Joel Harlow and Richard Alonzo)

Suicide Squad (Alessandro Bertolazzi, Giorgio Gregorini und Christopher Nelson)

Bestes adaptiertes Drehbuch

Arrival

Fences

Hidden Figures

Lion

Moonlight

Bestes Originaldrehbuch

Hell or High Water

La La Land

The Lobster

Manchester by the Sea

20th Century Woman

Bester Tonschnitt

Arrival

Deepwater Horizon

Hacksaw Ridge

La la Land

Sully

Bester Ton

Arrival

Hacksaw Ridge

La la Land

Rogue One: A Star Wars Story

13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi

Bestes Szenenbild

Arrival

Fantastic Beasts and Where to Find Them

Hail, Caesar!

La la Land

Passengers

Beste visuelle Effekte

Deepwater Horizon

Doctor Strange

The Jungle Book

Kubo and the Two Strings

Rogue One: A Star Wars Story

Beste Filmmusik

Jackie (Mica Levi)

La la Land (Justin Hurwitz)

Lion(Dustin O‘Halloran und Hauschka)

Moonlight (Nicholas Britell)

Passengers (Thomas Newman)

Bester Song

Auditions (La la Land)

Can‘t Stop The Feeling" (Trolls)

City of Stars" (La la Land)

The Empty Chair (Jim the James Foley Story)

How Far I‘ll Go (Moana)

Welche sind eure persönlichen Favoriten?