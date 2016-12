2 0

In Universal Pictures' Reboot von Die Mumie ist jene weiblich. Doch das war nicht immer so geplant, wie Regisseur Alex Kurtzman sagt.

Der erste Trailer zum Mumie-Reboot im Rahmen von Universals Monster-Franchise offenbarte einen völlig neuen Ansatz bei Regisseur Alex Kurtzmans Version mit Tom Cruise in der Hauptrolle: spektakulärer, effektegeladener und irgendwie mehr Mission: Impossible als Die Mumie.

Darüber hinaus wird die Mumie in dieser Version von Sofia Boutella, bekannt aus Kingsman: The Secret Service und Star Trek Beyond, verkörpert. Diese Entscheidung fiel aber vergleichsweise spät in der Produktion wie Regisseur Kurtzman in einem Interview zugibt.

X-Men: Zukunft ist Vergangenheit beeinflusste maßgeblich das Design der Mumie

Tatsächlich sollte das Reboot und die Mumie zunächst konventioneller ausfallen als es letztendlich der Fall war. "An einem bestimmten Punkt hatte ich ein Design einer männlichen Version der Mumie", so Kurtzman. "Diese Version der Mumie wurde mit einer gestörten Hautpigmentierung geboren, die ihn zu der Zeit zu einem Verstoßenen gemacht hätte. Und ich hielt das für eine interessante Hintergrundgeschichte, weil es damit begann, die Geschichte einer Person zu erzählen, die gehänselt wurde. Ich suchte nach einem Weg, die Mumie zu einem Charakter zu machen, mit dem man mitfühlen, den man verstehen konnte und der Probleme anspricht, mit denen wir uns heute beschäftigen."

Doch diese Idee wurde schon sehr bald verworfen. "Ich sah das Ende von X-Men: Zukunft ist Vergangenheit, und sie hatten da diesen Charakter als Jungen, den Oscar Isaac später spielen würde. Und ich mache keine Scherze, es war genau dasselbe Design. Und ich dachte mir dann nur, 'Oh Man, das ist nicht gut!' Das war tatsächlich der Auslöser. Das war der Moment, wo ich mir dachte, 'Okay, das wird sich nicht nur kaum unterscheiden, Bryan Singer hat es gerade bereits getan. Ich werde diesen Weg definitiv nicht gehen.' Und dann hatte ich diese Stimme in meinem Kopf, die mir sagte, dass ich aus der Mumie eine Frau machen soll. Und das war der Moment, als ich die Credits von X-Men: Zukunft ist Vergangenheit sah, wo ich mir dachte, 'Wir müssen alles noch einmal von vorn beginnen.' Ich will mich nicht im Entferntesten mit etwas beschäftigen, das zu bekannt vorkommt oder bei dem man das Gefühl hat, dass es bereits dagewesen sein könnte. Ich muss in komplett neue Gefilde vorstoßen."

Ob es Kurtzman gelungen ist, seht ihr am 8. Juni 2017, wenn Die Mumie in den Kinos startet.