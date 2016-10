0 0

Zu Die irre Heldentour des Billy Lynn ist ein brandneuer Trailer veröffentlicht worden.

Regisseur Ang Lees Die irre Heldentour des Billy Lynn ist der erste Kinofilm mit 4K-Auflösung, 3D, HDR und 120 Bildern pro Sekunde. Zum Vergleich: Peter Jacksons Der Hobbit: Eine unerwartete Reise hatte "nur" 48 FPS.

Die Verfilmung von Ben Fountains Roman Die irre Heldentour des Billy Lynn (englischer Titel: Billy Lynn's Long Halftime Walk) ist nicht nur starbesetzt mit Kristen Stewart, Vin Diesel, Chris Tucker, Garrett Hedlund, Tim Blake Nelson, Steve Martin und Newcomer Joe Alwyn in der Rolle des titelgebenden Soldaten, Lee beweist wieder einmal ein Händchen für sensible Themen, eingebettet in spektakulären Bildern.

Story

In Die irre Heldentour des Billy Lynn geht es um eine Gruppe Soldaten, die nach einem Irrakeinsatz von der US-Regierung auf eine Propagandareise quer durch das Land geschickt werden, um den Kriegseinsatz und seine Helden zu feiern. Auf einem unwirklich erscheinenden Football-Event voller Glanz und dekadenter Menschen reflektiert Lynn, der danach wieder in den Krieg zurück soll, sein eigenes Leben und das, was ihm im Krieg widerfahren ist.

Deutscher Kinostart ist der 2. Februar 2017.

Aktuellstes Video zu Die irre Heldentour des Billy Lynn