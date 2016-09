0 0

Drehbuchautor Jeremy Slater sprach in einem Interview über die kommende US-Verfilmung von Tsugumi Oba und Takeshi Obatas Erfolgsmanga Death Note und verglich diese mit einem Klassiker des Heist-Genres: Heat.

Death Note und Heat? Wie kann man den Manga/Anime mit dem Heist-Klassiker von Regisseur Michael Mann vergleichen? So abwegig ist dieser Vergleich im Grunde gar nicht mal, denn in beiden Werken geht es um ein Duell zweier genialer Köpfe und Meister ihres Fachs: Auf der einen Seite sind es Light Yagami und L, auf der anderen Seite Vincent Hanna (Al Pacino) und Neil McCauley (Robert De Niro).

Und so sieht es auch Drehbuchautor Jeremy Slater, der gemeinsam mit Anthony Bargarozzi, Charley Parlapanides, Vlas Parlapanides, Chuck Mondry und Kyle Killen für das Drehbuch der US-Verfilmung von Tsugumi Oba und Takeshi Obatas Death Note verantwortlich zeichnet.

"Ich denke, wir haben einen wirklich coolen und unterhaltsamen Weg gefunden, wie wir Death Note auf das reduzieren, worum es im Grunde geht: Es ist wie der Film Heat, nur eben mit Teenagern, und einer dieser Teenager hat Superkräfte. Es ist dunkler, lustiger und wesentlich aufregender als das es die Leute glauben mögen. Wir versuchen zudem der moralischen Komplexität des Originals Rechnung zu tragen", so Slater.

Riesiges Lob für Regisseur Adam Wingard

Lob gab es auch für Regisseur Adam Wingard, einem der interessantesten Regisseure der letzten Zeit (The Guest, You're Next). Auch wenn Wingard mit Blair Witch an den Kinokassen untergegangen ist, traut ihm Slater Großes zu: "Adam Wingard ist so ein fabelhaft talentierter Regisseur...ich denke, es wird richtig großartig."

Ein Kinostart steht derzeit noch nicht fest.