0 0

Zu Tim Millers Ausstieg aus Deadpool 2 gibt es nun weitere Details, was die kreativen Differenzen betrifft. So wollte Miller offenbar ein dreimal höheres Budget im Vergleich zum ersten Teil.

Deadpool 2 kommt, soviel steht fest. Nur ist nach den Ereignissen der letzten Woche nun erst einmal die Suche nach einem neuen geeigneten Regisseur angesagt, denn der ursprüngliche Regisseur Tim Miller, der den ersten Film mit dem Merc with a Mouth inszeniert hat, ist nicht mehr Teil des Teams. Der Grund waren kreative Differenzen, vor allem was den Stil und die Besetzung von Cable anging. Nun gibt es neue Details, die zeigen, dass es vielleicht gar keine so schlechte Entscheidung von 20th Century Fox war, Hauptdarsteller Ryan Reynolds den Vorzug zu geben.

Konventioneller Blockbuster versus R-Rated-Kalauer

Denn Miller wollte nicht nur einen "stylischeren" Film inszenieren, sondern verlangte auch ein dreimal so hohes Budget. Bei Deadpool lag jenes noch bei knapp 58 Millionen Dollar. Dementsprechend wollte er nun knapp über 160 Millionen. Es heißt, er wollte mit Deadpool 2 mehr in Richtung konventioneller Superheldenstreifen gehen und damit ein noch breiteres Publikum ansprechen.

Reynolds und die Drehbuchautoren Rhett Reese and Paul Wernick wollten dagegen das komplette Gegenteil: den derben Humor und die kantige Action des ersten Teils beibehalten und die Fortsetzung so gestalten, wie die Fans den ersten Teil kennengelernt haben.

Im Grunde waren das also zwei komplett unterschiedliche Filme, die die Parteien Miller und Reynolds / Reese / Wernick realisieren wollten. Und da Reynolds nun mal das Aushängeschild vor und hinter der Kamera für Deadpool ist, mussten die Verantwortlichen bei 20th Century Fox offenbar nicht lange überlegen.

Wie denkt ihr darüber?