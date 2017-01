0 0

Cable wird definitiv in Deadpool 2 dabei sein. Doch die Drehbuchautoren Rhett Reese und Paul Wernick stöhnen schon jetzt ob der monumentalen Aufgabe, ihn originalgetreu in den Film zu packen.

Vor kurzem haben die Drehbuchautoren Rhett Reese und Paul Wernick versprochen, dass Deadpool 2 ein Solofilm bleiben soll, voll und ganz auf den Merc with a Mouth konzentriert. Eine löbliche Einstellung, dennoch heißt das nicht, dass gänzlich keine neuen Mutanten dazustoßen werden. Einer, der ursprünglich schon im ersten Teil hätte dabei sein sollen, erhält in Deadpool 2 endlich seinen langersehnten Auftritt: Cable. Doch das wird keine leichte Aufgabe, wissen Reese und Wernick, weswegen auch noch kein Darsteller gecastet worden ist.

Cable hat eine komplizierte Origin-Geschichte

Es sei besonders schwer, weil sie derzeit noch keinen Darsteller haben, dem sie die Rolle des Cable auf den Leib schreiben könnten, erklärt Wernick. "Es ist einschüchternd, weil wir noch seine Stimme finden müssen und wir noch keinen Schauspieler haben. Wir werden ihn mit Sicherheit so gestalten wie in den Comics und wir werden ihm gerecht, ganz sicher, aber ich denke, dass die Stimme uns den Weg weisen kann."

"Ich denke, das Wichtigste ist die Authentizität", fügt Reese hinzu. "Ich denke, das war mit ein Teil dessen, was Deadpool zu so einem Erfolg werden ließ. Daher denke ich, dass wir diese Authentizität beibehalten werden."

Das Problem sei auch die komplizierte Hintergrundgeschichte des Mutanten, die man dem durchschnittlichen Kinopublikum nicht zumuten könne. "Es gibt so viele Wendungen und Dinge wie Klonen und so weiter, bei dem man sich denkt, 'Oh mein Gott. Wie kriegen wir das alles in einen zweistündigen Film?' Daher denke ich, dass wir ihn auf seine Essenz beschränken werden. Es wird authentisch und originalgetreu, aber nicht alle 18.000 Details beinhalten. Wenn man den Wikipedia-Eintrag zu Cable liest, kann man nur mit den Augen rollen."

Eine Rückkehr gibt es dagegen für Negasonic Teenage Warhead und Colossus, die wieder dabei sein werden. "Ich denke, wir können sagen, dass sie im Sequel dabei sein werden", bestätigt Reese, während Wernick näher ausführt: "Sie werden zumindest erscheinen."

Cable und Deadpool in einem Film von John Wick-Regisseur David Leitch? Und dazu noch Negasonic Teenage Warhead und Colossus, die bestätigt wurden?Selbst Dopinder, der Taxifahrer soll wieder auftauchen. Das kann doch nur gut werden. Was denkt ihr?