0 0

In einem aktuellen Interview sprach Deadpool-Darsteller Ryan Reynolds über den neuen Regisseur David Leitch und das Sequel an sich.

Deadpool 2 ist gebongt und selbst Deadpool 3 steht bereits auf der To-do-Liste von 20th Century Fox. Man muss eben das Eisen schmieden, solange es heiß ist - buchstäblich heiß. Und die Regie bei Teil zwei des durchgeknallten Merc with a Mouth übernimmt überraschenderweise nicht mehr Tim Miller, einer der treibenden Kräfte hinter dem ersten Teil, sondern John Wick-Regisseur David Leitch. Eine Wahl, mit der alle zufrieden sein dürften, vor allem Ryan Reynolds.

"Alle sind Fans seiner Arbeit"

Für Reynolds ist Leitch in vielerlei Hinsicht die perfekte Wahl für den Regiestuhl bei Deadpool 2. "Alle waren Fans seiner Arbeit", so Reynolds über Leitch. "Er ist einfach ein Kerl, der so eine starke Action produzieren kann. Er versteht darüber hinaus die Feinheiten bei Deadpool und er weiß, wohin wir das Franchise führen wollen. Und ich liebe John Wick. Eines der Dinge, die David Leitch schafft, was nur wenigen gelingt, ist es, einen Film auf minimalsten Budget so aussehen zu lassen, als hätte er locker zehn bis 15 Mal mehr gekostet."

Und genau das ist das Ziel des Teams. Denn darin sind sich Reynolds und die Drehbuchautoren Rhett Reese and Paul Wernick einig: Deadpool 2 muss auf dem Pfad bleiben, wo der erste Teil gewandelt ist. Das heißt so provokant, so dreckig, so brutal und so unverschämt bleiben wie die Fans den Merc with a Mouth kennengelernt haben.

"Das Ziel", so Produzent Simon Kinberg, "lautet: Es darf nicht einfach nur die Fortsetzung des ersten Teils sein. Es muss vom Ton und Stil her genauso frishc wirken wie es beim ersten Teil der Fall war. Das ist eine riesige Herausforderung, denn beim ersten Teil hatten sie zehn Jahre zum Ausprobieren Zeit, und wir haben nicht dieselbe Zeit beim zweiten Teil. Die oberste Order hierbei: Den Film nicht größer machen. Wir müssen der Verlockung widerstehen, das Ganze größer zu gestalten, eine im Grunde normale Herangehensweise, wenn man einen überraschenden Kinohit landet. Wir müssen den Grundsätzen, dem Stil und dem Humor treu bleiben, die den Film ausgemacht haben - nicht den Explosionen und den Special Effects."

Ob das ein Seitenhieb auf Tim Miller war, der mit seinem Studio auch für die Effekte auszeichnete?