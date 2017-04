1 0

So wie es aussieht, ist die Frage nach Cable geklärt: Niemand Geringeres als Badass-Darsteller Josh Brolin soll den bulligen wie harten Burschen aus der Zukunft verkörpern.

Was gab es nicht viele Namen in der vergangenen Zeit, die mit der wohl begehrtesten Rolle in einem Superheldenstreifen, mindestens in einem X-Men-Film, verbunden waren: Brad Pitt, Michael Shannon, David Harbour, sogar Pierce Brosnan wurden als mögliche Schauspieler für die Rolle des Cable gehandelt.

Wie essenziell die Rolle für Deadpool 2 sei, teilten die Drehbuchautoren Rhett Reese und Paul Wernick in einem Interview mit: "Es ist einschüchternd, weil wir noch seine Stimme finden müssen und wir noch keinen Schauspieler haben. Wir werden ihn mit Sicherheit so gestalten wie in den Comics und wir werden ihm gerecht, ganz sicher, aber ich denke, dass die Stimme uns den Weg weisen kann", so Reese.

Ex-Kinderstar übernimmt

Nun ist die Rolle offenbar vergeben. Und übernommen hat sie keiner der oben genannten Darsteller, sondern einer, mit dem man irgendwie gar nicht gerechnet hat. Dabei passt er im Grunde wie die Faust aufs Auge: Josh Brolin. Der 49-jährige Schauspieler machte sich einen Namen als Badass in Filmen wie No Country for Old Men, Jonah Hex, Gangster Squad, Oldboy und Sicario. Comic-Erfahrung hat er durch seine Rolle in Jonah Hex allemal, zumal er im Marvel Cinematic Universe als Thanos den Avengers das Leben schwer machen wird. Nun darf er seiner Vita also noch eine richtige, richtige Badass-Motherf'ucker-Rolle in Form von Cable hinzufügen.

Wir können es kaum erwarten, zu sehen, wie er und Ryan Reynolds als Deadpool sich so richtig in die Fresse geben!