Jetzt wo Tim Miller aufgrund akuter Blockbusteritis ausgefallen ist, befindet sich 20th Century Fox auf der Suche nach einem neuen Regisseur für das Sequel um Merc with a Mouth. Dabei sind bereits einige Namen aufgetaucht.

Tim Miller ist nicht mehr. Der Gute hat nach kreativen Differenzen in Bezug auf die Besetzung von Cable und besonders in Bezug auf die Ausrichtung von Deadpool 2 den Kürzeren gezogen. Aber welcher 20th Century Fox-Verantwortlicher, der halbwegs bei Sinnen ist, hätte hier Ryan Reynolds den Laufpass gegeben?

Top-Regisseur im Gespräch

Dieser hatte bewiesen, dass ihm die Fans tatsächlich am Herzen liegen, denn Reynolds und die Drehbuchautoren Rhett Reese and Paul Wernick stemmten sich gegen Millers Plan, die Fortsetzung noch stylischer, teurer und gelackter ausarten zu lassen, und das zugunsten des derben Humors. Doch genau das ist es ja, was den Merc with a Mouth ausmacht und ihn vom Gros ordinärer Superhelden abhebt.

Nun heißt es, einen neuen Regisseur zu finden, der kein Problem damit hat, einen kleinen, dreckigen Film zu inszenieren. Und da hat das Studio offenbar einige Favoriten. Ganz vorn dabei: David Leitch, seines Zeichens Regisseur der beiden John Wick-Ballerorgien mit Keanu Reeves. Insider berichten, dass Leitch zwar auf der Wunschliste ganz oben stehe, 20th Century Fox sich aber auch andere Optionen freihalte.

Drehbuchautor Drew Goddard, der beim Horror-Überraschungshit Cabin in the Woods erstmals Regie führte, hat viel Erfahrung mit Superheldenstreifen, fungierte er doch etwa als Showrunner und Drehbuchautor bei Netflix' Daredevil.

Der Norwege Magnus Martens inszenierte hingegen zumeist einzelne Episoden bei Serien wie Agents of S.H.I.E.L.D., Luke Cage, Banshee und 12 Monkeys.

Welcher wäre euer Favorit?