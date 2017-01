1 0

Ein Bild, das sowohl Hugh Jackman wie auch Ryan Reynolds jeweils im Netz geteilt haben, sorgt derzeit für eine gehörig ins Brodeln geratene Gerüchteküche um die mögliche Besetzung von Cable.

Wie man weiß, befindet sich das Deadpool-Team rund um Ryan Reynolds, Rhett Reese und Paul Wernick auf der Suche nach einem Darsteller für den Mutanten Cable. Wie die Drehbuchautoren Reese und Wernick in einem Interview verrieten, dass der geeignete Darsteller von enormer Bedeutung für ihre Arbeit am Drehbuch sei.

"Es ist einschüchternd, weil wir noch seine Stimme finden müssen und wir noch keinen Schauspieler haben. Wir werden ihn mit Sicherheit so gestalten wie in den Comics und wir werden ihm gerecht, ganz sicher, aber ich denke, dass die Stimme uns den Weg weisen kann", so Reese.

Darsteller gefunden?

Bislang kursierten im Netz die Namen Stephen Lang, Jon Hamm, Liam Neeson und auch Gerard Butler als geeignete Darsteller für die Rolle des Mutanten Cable. Nun teilten Ryan Reynolds über Instagram und Hugh Jackman über Twitter ein Bild von sich gemeinsam mit diesem Schauspieler:

Ganz richtig, Jackman und Reynolds gemeinsam mit Pierce Brosnan. Die Tagline dazu lautet Wolverine - Bond - Deadpool. Könnte das ein Hinweis darauf sein, dass Brosnan als Cable in Frage kommt oder die Rolle gar bereits in der Tasche hat für Deadpool 2?

Brosnan dürfte den meisten aus seiner Zeit als Agent Ihrer Majestät James Bond 007 bekannt sein. Doch das sind beileibe nicht die einzigen Actionfilme, die er im Laufe seiner Karriere gedreht hat. Zuletzt bewies er 2014 mit The November Man als Ex-CIA-Agent Peter Devereaux, dass er noch immer das Zeug zum Actionhelden hat.

Klar, die bisherigen Darsteller kamen nicht zuletzt durch ihre physische Statur in Frage, denn Cable wird in den Comics als abgekämpfter, aber unheimlich durchtrainierter Hüne illustriert. Brosnan könnte hier kaum dienen, aber dafür bringt er eine schauspielerische Expertise und die nötige Portion Selbstironie mit ins Spiel - etwas, das Deadpool 2 gut Gesicht steht. Aber momentan ist das alles nichts Handfestes, worauf man aufbauen kann. Ob die Bilder tatsächlich mehr aussagen sollen, wird man wohl erst in nächster Zeit erfahren, wenn 20th Century Fox den Darsteller für Cable offiziell bekannt gibt.

Klar ist jedenfalls, dass neben Deadpool auch die Mutanten Negasonic Teenage Warhead und Colossus zurückkehren sollen. Sogar der Taxifahrer Dopinder soll ein Stelldichein geben.

Was denkt ihr? Wäre Pierce Brosnan eine gute Wahl für Cable?