Tim Miller hat sich bislang nicht zu seinem Weggang/Rausschmiss vom Deadpool-2-Projekt geäußert. Doch nun hat der Filmemacher sein Schweigen gebrochen und ein Statement abgegeben.

Was war das für eine Überraschung, als Ende Oktober bekannt wurde, dass Tim Miller nicht mehr die Regie bei Deadpool 2 übernehmen wird. Und das, obwohl er einer der treibenden Kräfte hinter dem ersten Teil war und sich Deadpool mit über 780 Millionen Dollar an weltweitem Einspiel als äußerst lukrativ herausgestellt hat - und das mit einem R-Rating versteht sich. Über die Gründe wurde eine Menge spekuliert. Es hieß, Miller musste gehen, weil er und Ryan Reynolds auf keinen grünen Zweig kamen, was die Ausrichtung der Fortsetzung anging.

Während Reynolds und die Drehbuchautoren Rhett Reese und Paul Wernick die Erfolgsformel aus "schnell und dreckig", niedrigem Budget und derbem Humor gepaart mit nicht jugendfreier Action beibehalten wollten, soll Miller darauf bestanden haben, ein Big-Budget-Blockbuster zu produzieren. 20th Century Fox entschied sich für den Star und gegen den Regisseur. Einen Regisseur kann man immerhin ersetzen, im besten Fall bemerkt niemand den Unterschied. Aber den Hauptdarsteller? Selbst wenn der Merc with a Mouth hauptsächlich in seinem Ganzkörperkostüm zu sehen ist, wäre niemand der Fans bereit, die Fortsetzung ohne Reynolds anzusehen.

"Ich wollte keinen Big-Budget-Blockbuster drehen"

Bislang hatte Miller zu diesen Details geschwiegen. Doch nun hat er seine Sicht der Dinge dargelegt.

"Ich wollte nur eine Sache zu all den Geeks da draußen sagen", so Miller. "Einfach weil es mir wichtig ist, was die Geeks und Nerds dieser Welt denken. Es stimmt nicht, dass ich irgendeinen überstilisierten Film inszenieren wollte, der drei Mal so viel gekostet hätte. Wenn ihr im Internet lest - wer macht das überhaupt? - Aber zu denjenigen, die das machen: Ich wollte genau denselben Film machen wie zuvor, weil ich der Meinung bin, dass dies genau die Art von Film für den Charakter des Deadpool darstellt. Also glaubt nicht alles, was ihr im Internet lest."

Auch die Behauptung, er hätte Kyle Chandler in der Rolle des Cable besetzen wollen, sei laut Miller völlig aus der Luft gegriffen.

Nichtsdestotrotz wünsche er der Filmcrew rund um Regisseur David Leitch und den Darstellern alles erdenklich Gute für die Arbeit an Deadpool 2. "Fox verdient es, mehr Geld zu verdienen, sie müssen mehr Geld verdienen."