1 0

Rhett Reese und Paul Wernick, die Drehbuchautoren der Deadpool-Streifen, haben in einem Gespräch ihren Ansatz für die Einführung der X-Force erklärt.

Die X-Force ist vorerst noch kein direktes Thema, ein Film noch nicht in Planung. Aber über kurz oder lang könnte ein X-Force-Film mit Cable, Deadpool, Archangel (ehemals Angel), Colossus, Nightcrawler, Psylocke und Wolverine durchaus machbar sein. Alle Charaktere sind bereits in Filmen der X-Men-Reihe bzw. bei Deadpool aufgetaucht. Die einzige Hürde hierbei wäre Wolverine, denn Hugh Jackman will nach Logan eigentlich nicht mehr als Wolverine auftreten. Entweder Ryan Reynolds kann ihn umstimmen, oder er wird neu besetzt. Aber die X-Force muss nicht zwangsläufig mit diesem Team auslaufen.

Reynolds erklärte in einem Interview bereits, dass er sich die X-Force möglichst hart vorstelle, mindestens mit einem R-Rating. Für 20th Century Fox wäre eine X-Force-Reihe die Möglichkeit, die schwächelnde X-Men-Reihe zu ersetzen und zudem ein erwachseneres Publikum anzusprechen. Etwas, das mit Deadpool bereits gelungen ist.

Die X-Force kommt nach Deadpool 2

Doch nun gilt es nicht, mit der Tür ins Haus zu fallen. Das Team um Reynolds und die Autoren Reese und Wernick will vorerst mit Deadpool 2 mehr von dem liefern, was die Fans an Teil eins so geliebt haben. Zusätzlich wird mit Cable eine Figur eingeführt, die von zentraler Bedeutung für die X-Force ist. Alles andere folgt aber dann erst nach Deadpool 2, der nicht als Wegbereitung dienen soll, wie Reese betont. "Deadpool 2 soll nicht die X-Force vorbereiten. Der Film wird zwar sicherlich die Weichen stellen, aber die Motivation bei diesem Film ist nicht etwa Film Nummer drei."

Es gebe zwar eine gewisse Verantwortung gegenüber dem X-Force-Universum, aber zugleich wolle das Team auf keinen Fall die Deadpool-Fans enttäuschen.

"Wir werden niemals zulassen, dass der Schwanz mit dem Hund wedelt", verspricht Wernick. "Wir wollen die bestmögliche Deadpool-Story erzählen. Aber auch ich denke, dass wir eine Verantwortung gegenüber einem Universum haben, so wie es eben bei Marvel der Fall ist, und wir müssen damit beginnen, die Puzzleteile zusammenzufügen. Einige dieser Superheldenfilme wirken überfrachtet und nahezu überfordert damit, 18 unterschiedliche Dinge einzuführen, die für weitere Filme vonnöten sind. Und genau das wollen wir verhindern, diese Verantwortung, die soweit geht, dass sie schadet. Wir wollen auf gewisse Dinge hinweisen, wir wollen einige Charaktere einplanen und wir wollen einen Wink geben, aber wir sind uns auch dessen gewahr, dass Deadpool in allererster Linie ein Deadpool-Film sein soll."

Die X-Force kommt, soviel steht fest. Aber nur, wenn Deadpool 2 kein absoluter Flop wird. Dafür sorgen die Macher und vor allem die Fans schon, oder?