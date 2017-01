0 0

Ryan Reynolds und die Drehbuchautoren Rhett Reese und Paul Wernick sind wild entschlossen, das anarchistische Element auch bei Deadpool 2 beizubehalten. Und das bedeutet nicht nur ein ebenso knappes Budget, sondern auch die Überlegung Reynolds, Deadpool mit einem Kerl rummachen zu lassen.

Deadpool soll auch im Sequel all das sein und bleiben, was die Fans lieben - und damit meinen Ryan Reynolds und die Drehbuchautoren Rhett Reese und Paul Wernick nicht nur die Fans der Kinoversion, sondern in erster Linie die Fans der Comics. Neben vulgärem Humor, fragwürdiger Gewalt und einer Sprache, die Omas die Schamesröte ins Gesicht treiben würde, bedeutet das auch einen Deadpool, der sich mit allem vergnügt, was nicht bei drei als Chimichanga in seinem Bauch landet, wie Reynolds im Gespräch sagt.

"Er ist ein Außenseiter, in jeglicher Hinsicht"

"Was für Deadpool Liebe ist, mag für Batman oder jemand anderes nicht dasselbe sein", so Reynolds. "Ich finde, das könnten wir mehr ausspielen. Er ist ein Außenseiter, in jeglicher Hinsicht, in jeder Form... Das Einzige, was wir uns dabei immer vor Augen halten müssen, ist, 'Bleiben wir dem Kanon treu, den wir kreiert haben?' Und eines davon ist nun mal die Tatsache, dass Deadpool Vanessa (Morena Maccarin) liebt. Deadpool liebt sie aber nicht nur, weil sie eine Frau ist. Er liebt sie, weil er sie liebt."

Verstehe, Deadpool wird also immer nur Vanessa lieben, kann aber auch mit Cable rummachen? Oder Spidey? Oder Logan? Höchstwahrscheinlich. Angst vor finanziellen Einbußen, etwa durch den Verbot in Ländern, die weniger offen für solcherlei Spielereien sind, hat Reynolds keine. "Wir sind in China (bereits mit dem ersten Teil) gebannt worden. Wir erhielten das Rating: Fick dich in China."

Rhett Reese hält die Idee ebenfalls für interessant: "Die meisten Comichelden sind entweder heterosexuell oder homosexuell. Wir finden diese Idee (der Pansexualität) interessant und bahnbrechend. Ich hoffe, diese Idee entwickelt sich weiter."

Das gesamte Team steht also zu Deadpools Pansexualität. Gut möglich also, dass wir dies bereits in Deadpool 2 gezeigt bekommen.

Und was das Budget betrifft, das wird laut Reynolds nicht erheblich höher sein als noch bei Deadpool. Der erste Film kostete bekanntlich gerade mal 58 Millionen Dollar, während der Merc with a Mouth weltweit über 780 Millionen Dollar einspielen konnte. Einer, der das Budget vervielfachen wollte, war Tim Miller, Regisseur des ersten Films, der einen fetten Blockbuster inszenieren wollte - nun führt David Leitch (John Wick) Regie.

Geplanter US-Kinostart von Deadpool 2 ist der 2. März 2018.