Curse of Chucky wird fortgesetzt - mit Cult of Chucky. Und hier ist die Synopsis plus erstem Teaser.

2013 wurde die mörderischste Puppe unter allen Mörderpuppen wiederbelebt, nachdem sie mit für die Revitalisierung des Horrorgenres Ende der 80er Jahre verantwortlich war. Ende der 90er bis Anfang der 2000er-Jahre gab es noch einmal zwei, eher komödiantische Anläufe, bevor die Reihe für ein knappes Jahrzehnt unterm Dachstuhl verstaut wurde. Bis dann 2013 mit Curse of Chucky ein neuer, erstmals direkt für den Heimmarkt produzierter Film erschien, der sich wieder an die Horror-Ursprünge Chuckys lehnte, lose verbunden mit den vorherigen Filmen durch Jennifer Tilly - und natürlich Brad Dourif, der Chucky in jedem Film die Stimme lieh.

Und nun erhält Curse of Chucky mit Cult of Chucky die langerwartete Fortsetzung durch Don Mancini, dem langjährigen Produzenten und Drehbuchautor der Reihe. Die Dreharbeiten sollen bereits kommende Woche beginnen und der Film dann im Herbst direkt auf Blu-ray und DVD erscheinen. Netflix, ick hör dir trapsen.

Synopsis

"Seit vier Jahren gefangen in einer Anstalt für kriminelle Geisteskranke, ist Nica Pierce (Fiona Dourif, Brad Dourifs Tochter) mittlerweile davon überzeugt, dass sie - nicht Chucky - ihre Familie ermordet hat. Aber als ihr Psychiater ein neues 'Werkzeug' einführt, um die Gruppensitzungen zu vereinfachen - eine lieb dreinschauende Puppe mit einem unschuldigen Lächeln - wird die Anstalt von einer Kette unerklärlicher Todesfälle heimgesucht. Und Nica beginnt, zu hinterfragen, ob sie wirklich verrückt sein kann. Andy Barclay, der Erzfeind von Chucky, eilt ihr zur Hilfe. Aber zuerst muss er an Tiffany, Chuckys frühere Braut, vorbei, die alles dafür tut, um ihrer geliebten, bösen Puppe zu helfen."