Hier findet ihr alle 2 Trailer zu Corridor:

Deutscher Trailer

Internationaler Trailer (Eng Sub)

Frank ist Medizinstudent und ziemlich zufrieden mit seiner Wohnung. Ein ruhiger Ort, an dem er sich in Ruhe auf sein Examen vorbereiten kann. Dann lernt er das Mädchen kennen, das über ihm wohnt und sein persönlicher Horror beginnt. Denn plötzlich meldet sich ein Mann per Telefon bei ihm, der ihm rät die Finger von der Frau zu lassen. Doch bei dem Anruf bleibt es nicht und es beginnt ein psychischer Terror, der sich immer weiter zuspitzt.