0 0

Voltage Pictures hat den allerersten Trailer zum ungewöhnlichen Monsterfilm mit der noch ungewöhnlicheren Besetzung Anne Hathaways veröffentlicht.

Stellt euch vor, ihr zockt eine Runde Rampage oder King of the Monsters und auf einmal bemerkt ihr: das ist kein Spiel. So oder ähnlich ergeht es Anne Hathaway in Regisseur Nacho Vigalondos Colossal. Und so wie sie bei dieser Erkenntnis reagiert, würden wir wohl alle reagieren.

Synopsis

In dem Film soll Hathaway Gloria spielen, die ihren Job und Verlobten verloren hat. Um die Vergangenheit hinter sich zu lassen, will sie in ihre Heimat zurückkehren. Allerdings steht dieses Vorhaben auf wackeligen Beinen, da plötzlich eine Riesenechse auftaucht, die Seoul zerstört. Und irgendwie fühlt sich Gloria mit den Ereignissen verbunden…als ob die Echse und sie eins wären.

Neben Hathaway spielen auch Dan Stevens, Jason Sudeikis, Tim Blake Nelson und Rukiya Bernard mit.

Der reguläre US-Kinostart ist der 7. April 2017. Ein deutscher Termin steht noch aus.