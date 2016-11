0 0

In einem Podcast sprach Deathstroke-Darsteller Joe Manganiello über den kommenden Batman-Streifen von Batman und war voll des Lobes.

Zuletzt hieß es, Ben Afflecks Batman-Drehbuch habe ganz dringend einen Script Doctor nötig, so viele Probleme soll es angeblich haben. Dann wiederum muss man aber auch darauf hinweisen, dass Affleck selbst noch im Sommer bestätigte, dass das Drehbuch zwar fertig, er aber definitiv noch nicht zufrieden damit sei. Einer, der Einblick in die Produktion hat, ist Deathstroke-Darsteller Joe Manganiello. Und er ist überzeugt, Afflecks Batman wird sich in vielerlei Hinsicht von den anderen Iterationen unterscheiden.

"Das wird nicht nur ein toller Superheldenstreifen, sondern ein toller Film"

Dass Afflecks Batman ernster angelegt ist, zeigte sich bereits in Zack Snyders Batman v Superman: Dawn of Justice. Aber mit Affleck hinter der Kamera wird das Erlebnis nochmal eine Stufe angehoben, wie Manganiello befindet: "Seine Version ist ein völlig neuer Ansatz, aber ich denke, das Publikum wird überrascht sein", so der Mime. "Er geht einen Weg, den noch nicht wirklich jemand anderes gegangen ist, ein Weg, der wesentlich für das steht, was Batman ist. Ich denke, es wird erfrischend anders, zur gleichen Zeit aber auch nicht fremd wirken. Es wird die Reihe in eine Richtung bringen, über die sich eine Menge Leute freuen werden."

Definitiv werde The Batman düster und actiongepackt werden, Elemente, die Fans seit Christopher Nolans Dark Knight Trilogie lieben und bei einem Batman-Film voraussetzen. "Alles deutet auf einen wirklich großartigen Film hin", ist sich Manganiello sicher. "Nicht nur auf einen guten Superheldenstreifen, sondern auf einen tollen und großartigen Film."

Hoffentlich behält er recht.