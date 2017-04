0 0

Immer wieder haben sowohl Regisseur Jay Roach als auch Mike Myers betont, wie gerne sie einen vierten Austin Powers drehen würden. Und die Hoffnung besteht noch heute, 15 Jahre nach dem letzten Film.

Wenn schon die Fast & Furious-Reihe mittlerweile bei acht Filmen angelangt ist und noch mindestens bis Teil zehn laufen soll, muss man sich doch wundern, warum die Erfolgskomödie Austin Powers es nur auf drei Filme gebracht hat. 2002 erschien mit Austin Powers in Goldständer der bislang letzte Film, der zudem auch der erfolgreichste war mit rund 300 Millionen Dollar Einspiel. 15 Jahre ist das nun her. Baby, wie die Zeit verfliegt! Schon im vergangenen Jahr zeigte sich Regisseur Jay Roach mehr als bereit für einen weiteren Austin Powers: "Wisst ihr, Mike Myers und ich sprechen jedes Mal darüber, wenn wir uns sehen", so Roach. "Ich würde sagen, es handelt sich dabei um eine latente Phase, aber irgendwann, wenn wir die richtige Idee finden, sicherlich. Mike hat mir erlaubt, Austin Powers zu inszenieren, und mir damit den Durchbruch verschafft, ich werde immer dabei sein."

Pläne seit Jahren

Momentan werden in Hollywood im Grunde fast nur noch Remakes, Reboots und Sequels gedreht. Da wäre ein weiterer Austin Powers doch keine schlechte Idee? Das findet auch Roach, bekräftigt aber noch einmal seine Aussage, wonach es die richtige Idee zu sein habe, bevor das Team auch nur einen Schritt machen werde.

Mike Myers selbst, der den ersten Film als Teil seiner Trauerbewältigung über den Tod seines Vaters schrieb, wollte eine durchgeknallte Hommage an die britischen Agentenfilme drehen, die er immer mit seinem Vater angesehen hatte. Das Ergebnis war Austin Powers, der zu Beginn alles andere als ein Erfolg zu werden schien: Das Testpublikum hasste ihn, die Premiere war ein Reinfall und zu allem Übel startete Austin Powers - Das Schärfste, was Ihre Majestät zu bieten hat in England kurz nach Prinzessin Dianas Tod in den Kinos. Der obskure Humor und das weltweite Einspielergebnis von gerade mal 67 Millionen Dollar deutete nicht unbedingt auf weitere Filme, trotz eines Produktionsbudgets von schmalen 17 Millionen Dollar. Was den Film schließlich über die Ziellinie verhalf, war die Video- und DVD-Auswertung. Die lief so gut, dass Warner Bros. ein Sequel forderte.

"Ich würde es lieben, einen weiteren Film zu machen. Aber wir müssen sehen", so Myers. "Ich war am Boden zerstört durch den Tod meines Vaters. Dies in etwas zu verwandeln, das die Leute glücklich machen würde, war unglaublich befriedigend. Das ist etwas, von dem man nie genug kriegen kann."

Eine Bestätigung ist das leider nicht. Doch wo ein Wille ist, da ist auch Austin Powers, nicht!?