Mit großen Hoffnungen startete Ubisoft Motion Pictures mit Assassin's Creed in das Filmgeschäft. Doch trotz Starpower will die Videospiele-Adaption nicht zünden. Analysten sagen einen der größten Flops des Jahres voraus.

Das Kinojahr 2016 war kein gutes für die großen Blockbuster, und das trotz der Rekorde, die in diesem auslaufenden Jahr gebrochen wurden. Und es war völlig egal, welche großen Namen hinter den Projekten steckten: egal ob Steven Spielberg bei BFG - Big Friendly Giant, Johnny Depp bei Alice im Wunderland: Hinter den Spiegeln, Brad Pitt und Marion Cotillard bei Allied: Vertraute Fremde, egal ob Reboot / Remake wie Ben Hur, Ghostbusters, egal ob Sequel zu Hits wie Zoolander 2, Bad Santa 2, Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows, die Filme floppten gnadenlos an den Kassen. Selbst die von vielen gewünschten originellen Filme wie Midnight Special, The Nice Guys und Triple 9 gingen trotz Geheimtipp-Status komplett unter. Die einzigen Filme, die noch funktionieren, so möchte man meinen, sind Superheldenstreifen. Nicht umsonst haben neun der zehn kassenträchtigsten Stars des Jahres in diesem Subgenre mitgemacht.

Der Fluch der Videospielverfilmungen - noch immer ungebrochen

Und noch etwas zeigte das Kinojahr: Das Publikum ist noch immer nicht willens, Filmen auf Basis von Videospielen eine Chance zu geben. Oder die Filmemacher schnappen sich noch immer die falschen Videospiele zum verfilmen: Warcraft - The Beginning - (ohne Chinas 220 Millionen) gefloppt. Ratchet & Clank - gefloppt. Ubisoft Motion Pictures' Assassin's Creed - auf einem guten Weg, einer der größten Flops des Jahres zu werden.

Dabei waren die Vorzeichen noch gut, dass es Regisseur Justin Kurzel gemeinsam mit den Topstars Michael Fassbender, Marion Cotillard und Jeremy Irons gelingen würde, den Fluch schlechter Videospieleverfilmungen, die gnadenlos floppen, zu brechen. Überzeugt war auch Jean-Julien Baronnet, CEO von Ubisoft Motion Pictures. Davon zeugt das gigantische Budget für die erste eigene Filmproduktion in Höhe von 125 bis 150 Millionen Dollar sowie der Plan, das Ganze zu einer Trilogie ausbauen zu wollen, wenn der Erfolg stimmt.

Und der Erfolg stimmt nicht, wie jüngste Zahlen beweisen. Seit dem von schlechten Kritiken begleiteten Start, bei uns läuft der Film seit dieser Woche, hat Assassin's Creed erst 42 Millionen Dollar weltweit und 28 Millionen Dollar in Nordamerika eingespielt. Zum Vergleich: Der Animationsfilm Sing, der in der gleichen Weihnachtswoche gestartet ist, hat bereits 109 Millionen Dollar in Nordamerika und weltweit 162 Millionen Dollar eingespielt.

Der Verlust für die beteiligten Studios 20th Century Fox, New Regency und Ubisoft Motion Pictures wird beim derzeitigen Stand auf 75 bis 100 Millionen Dollar gerechnet. Und im Gegensatz zu Warcraft - The Beginning wird der Film nicht mit einem eventuellen Erfolg in China rechnen dürfen - dort startet der Film gar nicht erst. Bleibt abschließend nur die Frage, was mit all den anderen geplanten Verfilmungen von Ubisofts Videospielen nach diesem absehbaren Debakel geschehen wird.

Einzig Angry Birds gelang es, weltweit knapp 350 Millionen Dollar einzuspielen. Aber echte Gamer versagen den dummdreisten Vögeln den Anspruch auf die Bezeichnung Videospiel, oder?

