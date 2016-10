10 0

Da es in diesem Jahr kein neues Assassin's Creed von Ubisoft gibt, ruhen die Hoffnungen der Fans auf Regisseur Justin Kurzels Verfilmung Assassin's Creed. Und zu der gibt es einen brandneuen Trailer zu sehen.

Der neue Trailer wirft dabei einen größen Blick auf das Geschehen in der Gegenwart, in der sich offenbar die wichtigeren Ereignisse abspielen. Das würde auch zu Aussagen passen, laut denen der Großteil von Regisseur Justin Kurzels Assassin's Creed in der Gegenwart stattfindet.

Neben Michael Fassbender als Assassinen-Nachkomme spielen auch Brendan Gleeson (Edge of Tomorrow, Harry Potter), Jeremy Irons (Batman v Superman: Dawn of Justice), Michael K. Williams ( 12 Years a Slave, The Road), Marion Cotillard (The Dark Knight) sowie Ariane Labed (Before Midnight) in Justin Kurzels Spieleverfilmung mit.

Auch der deutsche Kinostart am 27. Dezember 2016 rückt immer näher.

Aktuellstes Video zu Assassin's Creed