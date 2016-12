10 0

Mit Assassin's Creed kommt nächste Woche die nächste Videospielverfilmung in die Kinos. Wird es dieser Verfilmung gelingen, den Fluch der miesen Verfilmungen zu brechen? Darüber sprach Michael Fassbender in einem Interview.

Videospielverfilmungen haben einen eher schlechten Ruf, nicht zuletzt durch die ganzen miesen Filme, die ein gewisser Herr Uwe Boll während der 2000er-Jahre verbrochen hat. Doch schon zuvor kam es eher einem Glücksspiel gleich, ob eine derartige Verfilmung einigermaßen anschaubar würde. Ganz egal, wie groß der Name des Spiels auch immer war, das Ergebnis war ein Flop: Super Mario Bros von 1993, Double Dragon und Street Fighter von 1994, Mortal Kombat: Annihilation von 1997, Wing Commander trotz Beteiligung von Schöpfer Chris Roberts von 1999, die Liste ließe sich fast beliebig so weiterführen. Nur wenigen Filmen wie Mortal Kombat von 1995 und Tomb Raider von 2001 mit Angelina Jolie in der Rolle der toughen Archäologin, gelang es, finanziell zum Hit zu werden.

Mission: Fluch brechen

Und nun wagt sich mit Ubisoft Motion Pictures das erste Unternehmen daran, die eigenen IPs zu verfilmen. Dabei wurden keine Mühen gescheut: 200 Millionen Dollar Budget und eine Top-Besetzung rund um Michael Fassbender, der auch produziert, sollen dafür sorgen, dass die Scharen in die Kinos strömen. Tatsächlich ist das Ganze sogar als Trilogie ausgelegt, auch wenn über weitere Filme erst nach dem ersten Film entschieden wird.

Für Fassbender, der bis zu diesem Projekt noch kein einziges Assassin's Creed-Spiel gespielt hatte, war bis dato nicht einmal klar, dass es einen solchen Fluch unter Videospielverfilmungen geben soll - er sah lediglich ein großartiges Universum.

"Ich hab es einfach als eine unglaubliche Welt wahrgenommen", so Fassbender. "Eine komplexe, moralisch vieldeutige Welt. Ich habe diese Gruppierungen geliebt - dass man zwei ideologien hat, die um die Zukunft der Menschheit streiten. Da sind die mächtigen und reichen Templer auf der einen Seite, die an Wissenschaft und Ordnung glauben. Sie glauben zudem, dass einige Menschen wertvoller sind als andere, und dass die anderen versklavt werden sollten. Und dann sind da diese Assassinen auf der anderen Seite, die Bruderschaft, die daran glaubt, dass der freie Wille beschützt und mit allen Mitteln erhalten bleiben sollte - für alle."

Neben Michael Fassbender als Assassinen-Nachkomme spielen auch Brendan Gleeson (Edge of Tomorrow, Harry Potter), Jeremy Irons (Batman v Superman: Dawn of Justice), Michael K. Williams ( 12 Years a Slave, The Road), Marion Cotillard (The Dark Knight) sowie Ariane Labed (Before Midnight) in Justin Kurzels Spieleverfilmung mit.

Der deutsche Kinostart ist am 27. Dezember 2016.

Assassin's Creed Syndicate - Die Geschichte von Assassin’s Creed: Von Altair, Ezio Auditore & Co Infos zum Film Klicken, um Bilderstrecke zu starten (18 Bilder)

Aktuellstes Video zu Assassin's Creed